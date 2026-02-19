Samsun'da yolcu otobüsü karşı şeride girip devrildi: 7 yaralı

Kategoriler
Ankara-Gürcistan seferini yapan yolcu otobüsü Samsun'da kazaya karıştı. Otobüsün devrildiği kazada can pazarı yaşandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Samsun-Ankara Karayolu'nda saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Ankara’dan Gürcistan’ın Tiflis kentine gitmek üzere hareket eden Mustafa İpek idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti ve devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü Mustafa İpek, yedek şoför Ziya Çeri ile yolcular Gökhan Akkaya, Sabriye Arslan, Ayşe Pursah, Zeki Arslan ile Gürcistan uyruklu Nino Loria yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.