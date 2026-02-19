Menü Kapat
 Onur Kaya

Samsun'da yolcu otobüsü karşı şeride girip devrildi: 7 yaralı

Ankara'dan Gürcistan'a gitmekte olan yolcu otobüsü, Samsun'da kontrolden çıkarak karşı şeride girip devrildi. Kazada şoförle birlikte 7 kişi yaralandı.

AA, İHA
AA, İHA
|
GİRİŞ:
19.02.2026
saat ikonu 03:34
|
GÜNCELLEME:
19.02.2026
saat ikonu 03:39

Ankara-Gürcistan seferini yapan yolcu otobüsü Samsun'da kazaya karıştı. Otobüsün devrildiği kazada can pazarı yaşandı.

HABERİN ÖZETİ

Samsun'da yolcu otobüsü karşı şeride girip devrildi: 7 yaralı

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Ankara-Gürcistan seferini yapan yolcu otobüsü, Samsun'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçip devrildi.
Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Samsun-Ankara Karayolu'nda saat 23.45 sıralarında meydana geldi.
Kazada otobüs şoförü Mustafa İpek, yedek şoför Ziya Çeri ve 5 yolcu olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.
Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

OTOBÜS KARŞI ŞERİDE GEÇİP DEVRİLDİ

Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen mevkisi Samsun-Ankara Karayolu'nda saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Ankara’dan Gürcistan’ın Tiflis kentine gitmek üzere hareket eden Mustafa İpek idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüjü aşarak karşı şeride geçti ve devrildi.

Samsun'da yolcu otobüsü karşı şeride girip devrildi: 7 yaralı

KAZADA 7 KİŞİ YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otobüs şoförü Mustafa İpek, yedek şoför Ziya Çeri ile yolcular Gökhan Akkaya, Sabriye Arslan, Ayşe Pursah, Zeki Arslan ile Gürcistan uyruklu Nino Loria yaralandı.

Samsun'da yolcu otobüsü karşı şeride girip devrildi: 7 yaralı

Yaralılar ambulanslarla Samsun Şehir Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Samsun'da yolcu otobüsü karşı şeride girip devrildi: 7 yaralı
