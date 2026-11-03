Samsun’da yürek yakan ölüm! Elektrikli ısıtıcı sonu oldu

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İstanbul
Samsun Atakum’da İsmail Şahin’den uzun süre haber alamayan arkadaşı, Şahin’in evine kadar gelince gördükleriyle şoke oldu. Şahin’in bozulan elektrikli ısıtıcıyı tamir etmek isterken elektrik akımına kapılıp can verdiği anlaşıldı.
Dehşet veren olayın ardından gerçekleştirilen incelemelerde, elinde ve ayağında elektrik çapmasına bağlı yanıklar olduğu tespit edilen İsmail Şahin'in hayatını kaybettiği belirtildi.
İsmail Şahin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.