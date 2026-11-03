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3. Sayfa
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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 16:24

Samsun’da yürek yakan ölüm! Elektrikli ısıtıcı sonu oldu

Samsun’da bozulan elektrikli ısıtıcıyı tamir etmeye çalışan İsmail Şahin, aniden elektrik akımına kapıldı. 34 yaşında olduğu öğrenilen Şahin’den uzun süre haber alamayan arkadaşı evine gelince cansız bedeniyle karşılaştı.

Avatar
Editor
 Asya Güney
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Samsun’da yürek yakan ölüm! Elektrikli ısıtıcı sonu oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.11.2026
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
03.11.2026
saat ikonu 16:24

’da İsmail Şahin’den uzun süre haber alamayan arkadaşı, Şahin’in evine kadar gelince gördükleriyle şoke oldu. Şahin’in bozulan elektrikli ısıtıcıyı tamir etmek isterken elektrik akımına kapılıp can verdiği anlaşıldı.

HABERİN ÖZETİ

Samsun’da yürek yakan ölüm! Elektrikli ısıtıcı sonu oldu

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Samsun Atakum'da İsmail Şahin, bozulan elektrikli ısıtıcıyı tamir etmek isterken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Şahin'in arkadaşı uzun süre haber alamadığı için evine geldiğinde olayı fark etti.
Şahin'in elinde ve ayağında elektrik çarpmasına bağlı yanıklar olduğu tespit edildi.
Şahin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Samsun’da yürek yakan ölüm! Elektrikli ısıtıcı sonu oldu

ELİ VE AYAĞI YANDI 

Dehşet veren olayın ardından gerçekleştirilen incelemelerde, elinde ve ayağında elektrik çapmasına bağlı yanıklar olduğu tespit edilen İsmail Şahin'in hayatını kaybettiği belirtildi. 
 

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILACAK

İsmail Şahin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına kaldırıldı.
ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

 

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ETİKETLER
#polis
#Samsun
#atakum
#İsmail Şahin
#Samsun Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı
#3. Sayfa
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