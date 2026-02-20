Menü Kapat
TGRT Haber
Şanlıurfa'da acı olay! İki küçük kardeş feci şekilde can verdi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde acı bir olay yaşandı. İnşaat halindeki bir fabrikanın arazisinde oyun oynayan 11 yaşındaki Gazale Şeriy ve 2 yaşındaki kardeşi Ahmed Şeriy devrilen demir profilin altında kaldı. Her iki kardeşin de olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Şanlıurfa'da acı olay! İki küçük kardeş feci şekilde can verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.02.2026
15:04
|
GÜNCELLEME:
20.02.2026
15:04

'nın ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, (OSB) oldu. İddiaya göre, 11 yaşındaki Gazale Şeriy ve 2 yaşındaki kardeşi Ahmed Şeriy, inşaat halindeki bir fabrikanın arazisinde oyun oynadıkları sırada devrilen demir profilin altında kaldı.

Yaşanan olayın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ KARDEŞLER HAYATLARINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 2 çocuğun da hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

#şanlıurfa
#organize sanayi bölgesi
#inşaat kazası
#eyyübiye
#Çocuk Cinayeti
#3. Sayfa
