Şanlıurfa'da acı olay! İki küçük kardeş feci şekilde can verdi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) oldu. İddiaya göre, 11 yaşındaki Gazale Şeriy ve 2 yaşındaki kardeşi Ahmed Şeriy, inşaat halindeki bir fabrikanın arazisinde oyun oynadıkları sırada devrilen demir profilin altında kaldı.

Yaşanan olayın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ KARDEŞLER HAYATLARINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde 2 çocuğun da hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.