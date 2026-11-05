Şanlıurfa'da annesini ve kız kardeşini öldürüp kaçan 22 yaşındaki şahıs tutuklandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Konuklu Mahallesi'ndeki bir evde Halil D. ile annesi Huriye Çiçekli (43) ve kız kardeşi Zeynep Demircan (23) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.D, pompalı tüfekle ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

ANNE HASTANEDE CAN VERDİ, DİĞER KIZ KARDEŞ YARALI KURTULDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Zeynep Demircan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayda yaralanan anne Huriye Çiçekli ile diğer kızı M.N.D. (11), ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Anne Çiçekli, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, H.D'yi ve kaçmasına yardımcı olduğu belirlenen arkadaşı A.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.