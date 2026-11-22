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İstanbul
Kaza, Ceylanpınar ilçesi ile Mardin’in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan karayolun Saraççeşme kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı.
Mehmet Bitmez’in (52) kullandığı 27 D 6577 plakalı otomobil ile Murat A.'nın (53) kullandığı 47 AFE 443 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye Ceylanpınar ve Kızıltepe ilçelerinden çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri sürücü Mehmet Bitmez’in hayatını kaybettiğini belirlerken, kazada yaralanan 4 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine, 2 kişi ise Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı. Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Bitmez de (55) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.