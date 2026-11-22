Kaza, Ceylanpınar ilçesi ile Mardin’in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan karayolun Saraççeşme kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şanlıurfa'da feci kaza: 2 ölü, 5 yaralı Ceylanpınar ile Mardin'in Kızıltepe ilçesini bağlayan karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Kaza, Saraççeşme kırsal Mahallesi yakınlarında Mehmet Bitmez (52) idaresindeki otomobil ile Murat A. (53) idaresindeki otomobilin çarpışmasıyla meydana geldi. Bölgeye Ceylanpınar ve Kızıltepe ilçelerinden ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü Mehmet Bitmez olay yerinde, yaralılardan Fatma Bitmez (55) ise kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kişiler Ceylanpınar ve Kızıltepe Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İKİ OTOMOBİL FECİ ŞEKİLDE ÇARPIŞTI

Mehmet Bitmez’in (52) kullandığı 27 D 6577 plakalı otomobil ile Murat A.'nın (53) kullandığı 47 AFE 443 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye Ceylanpınar ve Kızıltepe ilçelerinden çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

2 ÖLÜ, 5 YARALI VAR

Sağlık ekipleri sürücü Mehmet Bitmez’in hayatını kaybettiğini belirlerken, kazada yaralanan 4 kişi ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine, 2 kişi ise Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı. Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralılardan Fatma Bitmez de (55) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.