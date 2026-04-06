Şanlıurfa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sabah saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sabah erken saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil ile başka bir otomobil feci bir kazaya karıştı.

HABERİN ÖZETİ

Şanlıurfa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var


Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Kazada 7 yaralı, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Hayatını kaybeden yaralıların isimleri Adnan Felhan ve İsmail Felhan olarak açıklandı.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda , ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan 7 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

2 KİŞİ KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan yaralılardan Adnan Felhan ve İsmail Felhan hayatını kaybederken diğer 5 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

