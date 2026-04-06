Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sabah erken saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil ile başka bir otomobil feci bir kazaya karıştı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Şanlıurfa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazada 7 yaralı, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden yaralıların isimleri Adnan Felhan ve İsmail Felhan olarak açıklandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan 7 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

2 KİŞİ KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan yaralılardan Adnan Felhan ve İsmail Felhan hayatını kaybederken diğer 5 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.