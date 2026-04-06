Şanlıurfa'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde sabah erken saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen otomobil ile başka bir otomobil feci bir kazaya karıştı.
Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan 7 kişiyi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Adnan Felhan ve İsmail Felhan hayatını kaybederken diğer 5 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.