Şehir eşkıyaları yol kesti! Yaşları küçük saldırganlar şehrin ortasında yaşlı adamı darbetti

Orhangazi Mahallesi'nde 56 yaşındaki H.S., akşam saat 20.00 sularında evine doğru gittiği esnada yaşları küçük 4 kişi tarafından önü kesilerek darp edildi. Saldırıya uğrayan şahıs o esnada apartmana girerek saldırganlardan korunmak istedi. Hızını alamayan şahıslar apartman içerisinde de adamı darp ederek yağmalamaya çalıştı. Yaşanan saldırı anları binanın güvenlik kameralarına yansırken, Apartman girişinde darp edilen H.S.'nin 4 şahsın yaşları küçük olması nedeniyle şikayetçi olmadığı öğrenildi.