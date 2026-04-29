Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Sel sularında can pazarı! Kozan'da otomobilden atlayan iki arkadaştan biri hayatını kaybetti

Adana Kozan’da sağanak sonrası taşan dere, yolları nehre çevirdi. Karabuzağı Mahallesi'nde sel sularına kapılan otomobilden can havliyle atlayan Alper Büyükdoğan bir tele tutunarak kurtulurken, arkadaşı Kamber Ünüvar akıntıya kapılarak hayatını kaybetti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 22:03
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 22:03

0:00 82
Adana'nın Kozan ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından Tabak Deresi taştı, sel sularına kapılan otomobilden atlayan iki kişiden biri hayatını kaybetti.
Sağanak ve dolu yağışı sonrası Tabak Deresi taştı.
Bucak yolu üzerindeki Karabuzağı Mahallesi Döşeme mevkiinde bağlantı yolları trafiğe kapandı.
Alper Büyükdoğan kullandığı otomobille selde akıntıya kapıldı.
Büyükdoğan ve arkadaşı Kamber Ünüvar araçtan atladı.
Kamber Ünüvar akıntıya kapılıp kayboldu ve 2 kilometre uzağında ölü bulundu.
Yaralanan Alper Büyükdoğan hastaneye kaldırıldı.
TABAK DERESİ TAŞTI, YOLLAR KAPANDI

Akşam saatlerinde ilçede etkisini artıran sağanak ve dolu yağışı sonrası Tabak Deresi taştı. Taşkının etkisiyle Bucak yolu üzerindeki Karabuzağı Mahallesi Döşeme mevkiinde bağlantı yolları su ve çamurla kaplanarak trafiğe kapandı. Yolda bulunan bazı araçlar ise sel sularında mahsur kaldı.

CAN PAZARI: OTOMOBİLDEN ATLAYIP KURTULMAYA ÇALIŞTILAR

Alper Büyükdoğan kullandığı otomobil ile selde akıntıya kapıldı. Büyükdoğan ve arkadaşı Kamber Ünüvar panik içerisinden araçtan atladı. Büyükdoğan bir tele tutunurken Kamber Ünüvar akıntıya kapılıp kayboldu.

Bölgeye arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yaralanan Alper Büyükdoğan’ı hastaneye kaldırdı. Kamber Ünüvar ise düştüğü bölgenin 2 kilometre uzağındaki bir narenciye bahçesinde bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Ünüvar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

"ARKADAŞIMIN KAPISINI BEN AÇTIM"

Korku dolu anları anlatan Alper Büyükdoğan, "Arkadaşımın kapısını açtım atlasın diye önce o sonra ben atladım. Ben telden tutundum arkadaşım tutunamadı sele kapıldı" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İçişleri Bakanlığı’ndan 5 il için kritik uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda: "Tedbirli olun"
Okul servisi göle dönen yolda mahsur kaldı, çocukların korkusu kameraya yansıdı
ETİKETLER
#adana
#kozan
#hayatını kaybetti
#sel felaketi
#sağanak yağış
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.