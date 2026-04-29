İçişleri Bakanlığı’ndan 5 il için kritik uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda: "Tedbirli olun"

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren şu bölgelerde hava muhalefeti şiddetini artıracak:
|Şehir
|Beklenen Hava Durumu
|Batman
|İl genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış.
|Diyarbakır
|Özellikle şehrin güney kesimlerinde etkili olacak şiddetli yağış.
|Mardin
|Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış.
|Siirt ve Şırnak
|Bölge genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Bakanlık, yağışlarla birlikte oluşabilecek olumsuz tablolara karşı vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, dolu, fırtına ve görüş mesafesinin düşmesi ve yollardaki su birikintileri nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar hakkında uyarıda bulundu.
Açıklamanın sonunda, bölge halkının özellikle dışarıda oldukları süre boyunca dikkatli olması ve sadece resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmesi gerektiği vurgulandı. Dere yataklarından uzak durulması ve araçların dolu riskine karşı güvenli alanlara çekilmesi tavsiye ediliyor.