İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren şu bölgelerde hava muhalefeti şiddetini artıracak:

İçişleri Bakanlığı'ndan 5 il için kritik uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda: "Tedbirli olun"

HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanlığı’ndan 5 il için kritik uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda: "Tedbirli olun" İçişleri Bakanlığı, öğle saatlerinden itibaren Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta şiddetini artıracak hava muhalefetine karşı uyarılarda bulundu. Batman'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diyarbakır'ın güney kesimlerinde şiddetli yağış etkili olacak. Mardin'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek. Siirt ve Şırnak'ta bölge genelinde yerel kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor. Olası riskler arasında sel, su baskını, yıldırım, dolu, fırtına, görüş mesafesinin düşmesi ve ulaşımda aksamalar bulunuyor. Vatandaşlar dere yataklarından uzak durmalı ve araçlarını dolu riskine karşı güvenli alanlara çekmeli.

Şehir Beklenen Hava Durumu Batman İl genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış. Diyarbakır Özellikle şehrin güney kesimlerinde etkili olacak şiddetli yağış. Mardin Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış. Siirt ve Şırnak Bölge genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.

OLASI RİSKLER: SEL VE ULAŞIMDA AKSAMA

Bakanlık, yağışlarla birlikte oluşabilecek olumsuz tablolara karşı vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, dolu, fırtına ve görüş mesafesinin düşmesi ve yollardaki su birikintileri nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar hakkında uyarıda bulundu.

"YETKİLİ MERCİLERİ TAKİP EDİN"

Açıklamanın sonunda, bölge halkının özellikle dışarıda oldukları süre boyunca dikkatli olması ve sadece resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmesi gerektiği vurgulandı. Dere yataklarından uzak durulması ve araçların dolu riskine karşı güvenli alanlara çekilmesi tavsiye ediliyor.

https://x.com/TC_icisleri/status/2049509351291855251