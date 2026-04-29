Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İçişleri Bakanlığı’ndan 5 il için kritik uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda: "Tedbirli olun"

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji verilerine dayanarak 29 Nisan Çarşamba günü Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Sel, su baskını ve yıldırım riskine karşı vatandaşların yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması istendi. İşte risk altındaki bölgeler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
İçişleri Bakanlığı'ndan 5 il için kritik uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda:
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 19:47
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 19:47

’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren şu bölgelerde hava muhalefeti şiddetini artıracak:

İçişleri Bakanlığı'ndan 5 il için kritik uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda: "Tedbirli olun"

0:00 55
HABERİN ÖZETİ

İçişleri Bakanlığı'ndan 5 il için kritik uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda: "Tedbirli olun"

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanlığı, öğle saatlerinden itibaren Batman, Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Şırnak'ta şiddetini artıracak hava muhalefetine karşı uyarılarda bulundu.
Batman'da kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Diyarbakır'ın güney kesimlerinde şiddetli yağış etkili olacak.
Mardin'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış görülecek.
Siirt ve Şırnak'ta bölge genelinde yerel kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor.
Olası riskler arasında sel, su baskını, yıldırım, dolu, fırtına, görüş mesafesinin düşmesi ve ulaşımda aksamalar bulunuyor.
Vatandaşlar dere yataklarından uzak durmalı ve araçlarını dolu riskine karşı güvenli alanlara çekmeli.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
ŞehirBeklenen Hava Durumu
Batmanİl genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış.
DiyarbakırÖzellikle şehrin güney kesimlerinde etkili olacak şiddetli yağış.
MardinYerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış.
Siirt ve ŞırnakBölge genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan 5 il için kritik uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda: "Tedbirli olun"

OLASI RİSKLER: SEL VE ULAŞIMDA AKSAMA

Bakanlık, yağışlarla birlikte oluşabilecek olumsuz tablolara karşı vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, dolu, fırtına ve görüş mesafesinin düşmesi ve yollardaki su birikintileri nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksamalar hakkında uyarıda bulundu.

İçişleri Bakanlığı'ndan 5 il için kritik uyarı! Sağanak ve fırtına kapıda: "Tedbirli olun"

"YETKİLİ MERCİLERİ TAKİP EDİN"

Açıklamanın sonunda, bölge halkının özellikle dışarıda oldukları süre boyunca dikkatli olması ve sadece resmi kaynaklardan gelen bilgilere itibar etmesi gerektiği vurgulandı. Dere yataklarından uzak durulması ve araçların dolu riskine karşı güvenli alanlara çekilmesi tavsiye ediliyor.

https://x.com/TC_icisleri/status/2049509351291855251

ETİKETLER
#hava durumu
#meteoroloji
#içişleri bakanlığı
#Ulaşım Aksamalari
#Sel Riski
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.