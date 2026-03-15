Sivas'ta 15 yaşındaki çocuk babasıyla abisini öldürüp babaannesini yaraladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sivas'ta akşam saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşandı.
Bir daireden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, dairede kanlar içerisindeki 3 kişiyle karşılaştı.
Aile içerisinde yaşanan büyük vahşette baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken babaannenin ise ağır şekilde yaralandığı tespit edildi. Babaanne, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Valilikten olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrolde baba S.Y. ile oğlu M.Y'nin hayatını kaybettiği, babaanne N.Y'nin ise yaralandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Olayın faili olan, suça sürüklenen çocuk U.B.Y. emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Bu üzücü olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz."