Sivas'ta akşam saatlerinde kan donduran bir olay meydana geldi. Olay, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşandı.

HABERİN ÖZETİ Sivas'ta 15 yaşındaki çocuk babasıyla abisini öldürüp babaannesini yaraladı Sivas'ta bir apartmanda baba ve oğlu hayatını kaybederken, babaanne ağır yaralandı; olayın faili olan çocuk ise gözaltına alındı. Olay, Sivas Mehmet Akif Ersoy Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Bir daireden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, kanlar içerisindeki 3 kişiyle karşılaştı. Baba S.Y. ile oğlu M.Y. hayatını kaybetti, babaanne N.Y. ise yaralandı. Valilik açıklamasında, olayın faili olan suça sürüklenen çocuk U.B.Y.'nin gözaltına alındığı belirtildi.

Bir daireden silah sesleri yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, dairede kanlar içerisindeki 3 kişiyle karşılaştı.

BABA VE OĞLU ÖLDÜ, BABAANNE YARALANDI

Aile içerisinde yaşanan büyük vahşette baba ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken babaannenin ise ağır şekilde yaralandığı tespit edildi. Babaanne, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: AİLESİNİ ÖLDÜREN ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Valilikten olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Ekiplerin olay yerinde yaptığı kontrolde baba S.Y. ile oğlu M.Y'nin hayatını kaybettiği, babaanne N.Y'nin ise yaralandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Olayın faili olan, suça sürüklenen çocuk U.B.Y. emniyet birimlerimizce gözaltına alınmış olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Bu üzücü olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralanan vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz."