Adana’da çocuğuna sokak ortasında şiddet uygulayan anne görüntüleri izleyenlerin vicdanını sızlattı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sokak ortasında 1,5 yaşındaki çocuğunu yere itip tekmeledi: Vicdansız anne yakalandı Adana'da bir anne, 1,5 yaşındaki çocuğuna sokak ortasında şiddet uyguladığı güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktıktan sonra yakalandı. Olay, Merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi Nergiz Caddesi'nde meydana geldi. Görüntülerde anne, ağlayan çocuğunu sertçe itip yere düşürdükten sonra tekmeledi. Çocuğun kardeşini korumaya çalışan ablasının da şiddete maruz kaldığı görüldü. Çevredeki bir kadının tepki göstermesi üzerine şüpheli kadın çocukları bırakarak uzaklaştı. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine polis çalışma başlattı ve anneyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği ve çocuğun babasına teslim edildiği öğrenildi.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı PTT Evleri Mahallesi Nergiz Caddesi’nde ablasının elini tutarak yürüyen 1,5 yaşındaki çocuk ağlamaya başladı. Bunun üzerine annesi küçük çocuğa şiddet uyguladı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadının çocuğu sert şekilde ittiği, yere düşen çocuğu tekmelediği görüldü. Bu sırada kardeşini korumaya çalışan kız çocuğunun da şiddete maruz kaldığı görüldü. Çevrede bulunan başka bir kadının tepki göstermesi üzerine şüpheli kadın çocukları bırakarak olay yerinden uzaklaştı.

POLİS EKİPLERİ ANNEYİ YAKALADI



Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı yunus polisleri tarafından kısa sürede yakalanan kadın gözaltına alındı.

ÇOCUK BABAYA TESLİM EDİLECEK

Şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği, velayeti annede bulunan küçük çocuğun ise babasına teslim edildiği öğrenildi.