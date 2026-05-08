Kavaklı Mahallesi Gardenta Sokak'taki Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde yaşananlar dehşete düşürdü. Bakım merkezi çalışanları hastalara şiddet uyguladığı görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu. Ayakta bile durmakta zorluk .çeken yaşlı kadına defalarca vurarak yere seren çalışan bir de kadına tükürdü. Düşerken kafasını koltuğa çarpan kadının baş bölgesinde yara olduğu öğrenilirken, o anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Huzurevinde kan donduran şiddet! Görüntüler ortaya çıktı: Vurup yere serdi, yüzüne tükürdü Kavaklı Mahallesi'ndeki Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde hastalara şiddet uygulandığına dair dehşete düşüren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bakım merkezi çalışanları, ayakta durmakta zorlanan yaşlı bir kadına defalarca vurarak yere serdi ve kadına tükürdü. Şiddete maruz kalan hastanın kafasını kendisinin vurduğu yönünde işlem yapılarak hastaneye sevk edildiği iddia edildi. Görüntülerin kurum kameralarından silindiği ve kurumda uzun süredir hijyen sorunlarının devam ettiği öne sürüldü. Kurumda sık sık uyuz vakalarının görüldüğü belirtildi. Eski bir çalışan, hastalara şiddet uygulandığını, kamera kayıtlarının silindiğini ve kendisinin görüntüleri gerekli mercilere verdiğini belirtti. Eski çalışan, kurumda mobbing uygulandığını ve bakım personelinin uygunsuz davranışlarda bulunduğunu ifade etti.

"KAMERA KAYITLARI SİLİNİYORDU" İDDİASI

Şiddete maruz kalan hastanın ise kafasını kendisinin vurduğu yönünde işlem yapılarak hastaneye sevk edildiği öne sürüldü. Görüntülerin daha sonra kurum kameralarından silindiği iddia edilirken, öte yandan bakım merkezinde hijyen sorunlarının da uzun süredir devam ettiği iddia edildi. Kurumda sık sık uyuz vakalarının görüldüğü, bakım merkezinin temiz olmaması nedeniyle vakaların sona ermediği öne sürüldü.

ESKİ ÇALIŞAN HER ŞEYİ ANLATTI: ŞİDDET UYGULANIYORDU

Hastalara şiddet uygulanan kurumun eski çalışanı Havin Nur Kuş, "Bahsettiğimiz bakım merkezinde yaklaşık 8 ay boyunca sağlık personeli olarak çalıştım. 27 Nisan'da da işten istifamı verdim ve istifamı verdikten yaklaşık iki ya da üç saat sonra çalıştığım süre içerisinde sorumluluğumda olan bir hastama böyle bir şiddet yapılıyor. İtilen hasta düşüyor ve kafasında yara oluyor. Yara oluştuğu için de bu adli vaka olmasın ya da bize polis gelmesin diye üstü kapatılıyor. Hasta aynı gün Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıklarına yatışı yapılıyor. Kafasını kendisi kırdığını söylüyorlar. Kamera kayıtları siliniyor. Kamera kaydını bir arkadaşım silinmeden önce alıyor, arkadaşından da ben alıyorum. Aldığım gün zaten sabahında da kamera kayıtlarını gerekli mercilere verdim. Zaten kurumda kurucumuz değiştiğinden beri mobbing uygulanıyordu ve personele karşı tutumları hiç hoş değildi. Dediğim gibi orada sağlık personeliydim ve bakım personellerimiz bize asla göz yummayacağımız şeyler söyleyip hiç olmayan davranışlarda bulunuyordu. Biz bunları sineye çekiyorduk. Sadece bu bir olay değil. İkinci olayda da hastama tüküren yine bir bakım personeli. Bakım personelimiz hastaya tükürüyor, videoyu çeken arkadaşımız görüntüyü müdüre gerekli şekilde sunuyor ve müdür sadece şunu söylüyor. İşte yapmayın böyle şeyler deyip başka bir şey yapmıyor. Hiçbir şekilde bir tutanak mevcut değil elimizde, veya bir uyarı mevcut değil. Zaten uyuz vakaları bitmeyen bir kuruluş. Ne zaman kuruma bir denetim vesaire sağlık, sosyal güvence gelse uyuz vakalarınız bitmiyor şeklinde uyarılarda bulunuyorlar" şeklinde konuştu.