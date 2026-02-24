Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Suç makinesinin 118 kaydı çıktı: Sonuncuda mağaza kabininde alarm sökerken yakalandı

Hatay'da bir şahıs, mağazanın kabininde ürünlerin alarmlarını tornavida ile sökerken polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin çoğunluğu hırsızlık olan 118 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şahsın alışveriş yapar gibi mağaza içerisinde ürünleri alarak kabine gittiği anlar ise kameraya yansıdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Suç makinesinin 118 kaydı çıktı: Sonuncuda mağaza kabininde alarm sökerken yakalandı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 09:15
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 09:15

ilçesindeki alışveriş merkezinde bir giyim mağazasında deneme kabini içinde ürünlerin alarm sistemlerini tornavida ile sökerek yapan şahıs, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şahsın H.A. olduğu ve çoğunluğu hırsızlık olan 118 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Suç makinesinin 118 kaydı çıktı: Sonuncuda mağaza kabininde alarm sökerken yakalandı

ALARMLARI SÖKMEK İÇİN TORNAVİDA GETİRMİŞ

Suç makinası şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Şüphelinin yapılan üst aramasında; alarmları sökmek amacıyla kullanılan 1 adet tornavida, parçalanmış alarm aparatları ile suça konu olan 1 adet mont ve 2 adet pantolon ele geçirildi. Şahsın mağaza içerisinde ürünlerin alarmlarını sökmek için kabine yöneldiği anlarsa kameraya yansıdı. Görüntülerde; şahsın rahat tavırları dikkat çekti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yankesicinin el çabukluğu "Pes" dedirtti! Hırsızlık anları kamerada
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hırsızlık için girdikleri evdeki kadınları darbettiler! Gaziantep'te şoke eden olay
ETİKETLER
#hırsızlık
#iskenderun
#Tornavida
#Giyim Mağazası
#Alarm Sökme
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.