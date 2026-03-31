Tacize uğradığı iddia edilmiş, trafik kazasında hayatını kaybetmişti: Organları 4 şehre gönderildi

28 Mart gecesi Görele Köprüsü üzerinde karşı şeride geçmek isteyen Tuana Torun'a A.H.’nin kullandığı otomobil çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Espiye Cezaevine gönderildi. Tuana Torun ise önce Görele Devlet Hastanesi'ne ardından da Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Torun'un burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün beyin ölümü gerçekleşti.

KORNEA HARİÇ TÜM ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Acı haber üzerine ailesi kızlarının korneası hariç tüm organlarının bağışlanmasına karar verdi. Bunun üzerine farklı illerden kente gelen ekipler genç kızın organlarını bugün öğle saatlerine kadar süren çalışmaların ardından teslim aldı.

Genç kızın akciğerleri Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne, kalp kapakçıkları İstanbul Onkim Kök Hücre Merkezi'ne, sağ böbreği Başkent Hastanesine, sol böbreği Samsun Ondokuz Mayıs üniversitesine ve karaciğeri ise Erzurum Atatürk Üniversitesine gönderildi.

Öte yandan genç kızın yarın Görele Hasanağa Camii'nde öğleyin kılınacak cenaze namazı sonrası aynı ilçede toprağa verileceği öğrenildi.