3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Tacize uğradığı iddia edilmiş, trafik kazasında hayatını kaybetmişti: Organları 4 şehre gönderildi

Giresun'un Görele ilçesinde daha önce CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin sosyal medya hesabı üzerinden taciz ettiği iddia edilen ve 3 gün önce gerçekleşen kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki kızın beyin ölümü gerçekleşti. Talihsiz kısın ailesinin yaptığı bağışla organları 4 ildeki hastanelerden gelen görevlilerce teslim alındı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 15:02

28 Mart gecesi Görele Köprüsü üzerinde karşı şeride geçmek isteyen Tuana Torun'a A.H.’nin kullandığı otomobil çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından A.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Espiye Cezaevine gönderildi. Tuana Torun ise önce Görele Devlet Hastanesi'ne ardından da Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Torun'un burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün beyin ölümü gerçekleşti.

HABERİN ÖZETİ

Tacize uğradığı iddia edilmiş, trafik kazasında hayatını kaybetmişti: Organları 4 şehre gönderildi

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Görele Köprüsü üzerinde karşı şeride geçmek isterken otomobil çarpması sonucu ağır yaralanan Tuana Torun'un beyin ölümü gerçekleşmesi üzerine organları bağışlandı.
28 Mart gecesi Görele Köprüsü üzerinde karşı şeride geçmek isteyen Tuana Torun'a A.H. isimli sürücünün kullandığı otomobil çarptı.
Olay sonucu ağır yaralanan Tuana Torun'un beyin ölümü gerçekleşti.
Tuana Torun'un korneası hariç tüm organları bağışlandı.
Bağışlanan organlar Ankara, İstanbul, Samsun, Başkent ve Erzurum'daki hastanelere gönderildi.
Genç kızın cenazesi yarın Görele Hasanağa Camii'nde öğle namazı sonrası toprağa verilecek.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Tacize uğradığı iddia edilmiş, trafik kazasında hayatını kaybetmişti: Organları 4 şehre gönderildi

KORNEA HARİÇ TÜM ORGANLARI BAĞIŞLANDI

Acı haber üzerine ailesi kızlarının korneası hariç tüm organlarının bağışlanmasına karar verdi. Bunun üzerine farklı illerden kente gelen ekipler genç kızın organlarını bugün öğle saatlerine kadar süren çalışmaların ardından teslim aldı.

Genç kızın akciğerleri Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne, kalp kapakçıkları İstanbul Onkim Kök Hücre Merkezi'ne, sağ böbreği Başkent Hastanesine, sol böbreği Samsun Ondokuz Mayıs üniversitesine ve karaciğeri ise Erzurum Atatürk Üniversitesine gönderildi.
Öte yandan genç kızın yarın Görele Hasanağa Camii'nde öğleyin kılınacak cenaze namazı sonrası aynı ilçede toprağa verileceği öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hasbi Dede'nin taciz ettiği iddia edilen Elif Tuana Torun hayatını kaybetti: Karanlık tesadüfte dikkat çeken bağlantı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cinsel taciz suçlamasıyla tutuklu CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede tahliye edildi!
ETİKETLER
#3. Sayfa
