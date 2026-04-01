Taksideki yangında faciadan dönüldü! Yolcular canını son anda kurtardı

İstanbul
İstanbul'da saat 21.00 sıralarında büyük paniğe neden olan bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Kağıthane'de Okmeydanı Viyadüğü oldu.
Edinilen bilgiye göre, Ali D. idaresindeki ticari taksi seyir halindeyken aracın sol farından dumanlar yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle aracı alevler sararken sürücü panik içinde aracı yol kenarına çekerek içinde bir çocuğun da yolcuları tahliye etti.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.
Olayı anlatan otomobil sürücüsü Ali D., "Bir abi geldi bana arabadan duman çıkıyor dedi. Bir anda sol fardan duman çıkmaya başladı. Hemen aracı sağ tarafa çektim. Arabada yolcular vardı. Yolculara bir şey olmadı. Bir anda alevler parladı. Arabanın içerisinde 7-8 yaşlarında çocuk da, vardı arabada kaldı panik yapmadım çocuğu çıkardım" dedi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.