Taksideki yangında faciadan dönüldü! Yolcular canını son anda kurtardı

İstanbul'da Okmeydanı'nda akşam saatlerinde büyük paniğe neden olan bir olay meydana geldi. Seyir halindeki bir ticari takside yangın çıkarken durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Rüzgarın da etkisiyle aracı alevler sararken yolcular son anda tahliye edildi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
01.04.2026
saat ikonu 00:10
|
GÜNCELLEME:
01.04.2026
saat ikonu 00:10

'da saat 21.00 sıralarında büyük paniğe neden olan bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, 'de Okmeydanı Viyadüğü oldu.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde Okmeydanı Viyadüğü üzerinde seyir halindeki bir ticari taksinin sol farından dumanlar yükselmesi sonucu çıkan yangın, araç içindeki yolcuların tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, İstanbul'da Kağıthane'de Okmeydanı Viyadüğü'nde saat 21.00 sıralarında meydana geldi.
Ali D. idaresindeki ticari taksinin sol farından dumanlar yükseldi ve rüzgarın etkisiyle alevler aracı sardı.
Sürücü Ali D., araçta bulunan yolcuları ve 7-8 yaşlarındaki bir çocuğu tahliye etti.
Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü ve araç kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Ali D. idaresindeki ticari seyir halindeyken aracın sol farından dumanlar yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle aracı alevler sararken sürücü panik içinde aracı yol kenarına çekerek içinde bir çocuğun da yolcuları tahliye etti.

YANGIN YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. Yangın sonucu araç kullanılmaz hale geldi.

Olayı anlatan otomobil sürücüsü Ali D., "Bir abi geldi bana arabadan duman çıkıyor dedi. Bir anda sol fardan duman çıkmaya başladı. Hemen aracı sağ tarafa çektim. Arabada yolcular vardı. Yolculara bir şey olmadı. Bir anda alevler parladı. Arabanın içerisinde 7-8 yaşlarında çocuk da, vardı arabada kaldı panik yapmadım çocuğu çıkardım" dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

