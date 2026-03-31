Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İçişleri Bakanlığı’ndan 1 Nisan'da vatandaşlara kritik uyarı! 6 il için 'sarı kod'

İçişleri Bakanlığı, yarın İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Manisa ve Denizli için "sarı kodlu" meteorolojik uyarıda bulundu. Batı bölgelerde yerel olarak kuvvetli olması beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 23:30
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 23:30

, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı haritalı paylaşımla Genel Müdürlüğü’nün son verilerini kamuoyuna duyurdu. 1 Nisan Çarşamba günü Türkiye’nin batı kesimlerinde etkili olacak yağışlı hava dalgasının, özellikle 6 ilde hayatı olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

0:00 63
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayanarak 1 Nisan Çarşamba günü Türkiye'nin batı kesimlerinde etkili olacak yağışlı hava dalgası hakkında bir uyarıda bulundu.
1 Nisan Çarşamba günü Türkiye'nin batı kesimlerinde yağışlı hava dalgası etkili olacak.
Özellikle İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya, Manisa'nın batı ve Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Bakanlık, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENEN NOKTALAR

Yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin tamamı, Antalya ve Manisa'nın batı ilçeleri ve Denizli'nin güney ilçelerinde etkili olacağı belirtildi.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI "TEDBİR" ÇAĞRISI

Bakanlık, yağışların beraberinde getirebileceği risklere karşı vatandaşları ve ilgili birimleri uyardı. Vatandaşlardan , su baskını, yıldırım, anında kuvvetli rüzgar ile çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

https://x.com/TC_icisleri/status/2039035317210984580

YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.