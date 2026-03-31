İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı haritalı paylaşımla Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerini kamuoyuna duyurdu. 1 Nisan Çarşamba günü Türkiye’nin batı kesimlerinde etkili olacak yağışlı hava dalgasının, özellikle 6 ilde hayatı olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanlığı’ndan 1 Nisan'da vatandaşlara kritik uyarı! 6 il için 'sarı kod' İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayanarak 1 Nisan Çarşamba günü Türkiye'nin batı kesimlerinde etkili olacak yağışlı hava dalgası hakkında bir uyarıda bulundu. 1 Nisan Çarşamba günü Türkiye'nin batı kesimlerinde yağışlı hava dalgası etkili olacak. Özellikle İzmir, Aydın, Muğla çevreleri ile Antalya, Manisa'nın batı ve Denizli'nin güney ilçelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bakanlık, sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENEN NOKTALAR

Yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin tamamı, Antalya ve Manisa'nın batı ilçeleri ve Denizli'nin güney ilçelerinde etkili olacağı belirtildi.

OLUMSUZLUKLARA KARŞI "TEDBİR" ÇAĞRISI

Bakanlık, yağışların beraberinde getirebileceği risklere karşı vatandaşları ve ilgili birimleri uyardı. Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.

