İçişleri Bakanlığı’ndan 1 Nisan'da vatandaşlara kritik uyarı! 6 il için 'sarı kod'

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı haritalı paylaşımla Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son verilerini kamuoyuna duyurdu. 1 Nisan Çarşamba günü Türkiye’nin batı kesimlerinde etkili olacak yağışlı hava dalgasının, özellikle 6 ilde hayatı olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.
Yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinin tamamı, Antalya ve Manisa'nın batı ilçeleri ve Denizli'nin güney ilçelerinde etkili olacağı belirtildi.
Bakanlık, yağışların beraberinde getirebileceği risklere karşı vatandaşları ve ilgili birimleri uyardı. Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları istendi.