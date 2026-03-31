İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, otoyolun Ankara istikametinde Çekmeköy mevkisi oldu.

HABERİN ÖZETİ Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Feci kazada yaralılar var İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda Ankara istikametinde Çekmeköy mevkisinde yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu 10 kişi yaralandı. Kazanın yaşandığı yer, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde Çekmeköy mevkisi oldu. İçerisinde 12 yolcu bulunan otobüs, aynı istikamette seyreden tıra arkadan çarptı. Kazada 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve UMKE ekibi sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ve polis ekipleri trafik akışını kontrollü sağladı ve inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, içerisinde 12 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Feci kazada 10 kişi yaralanırken durumun yetkililere bildirilmesi üzere bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve UMKE ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri otoyol üzerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.