Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı! Feci kazada yaralılar var

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, otoyolun Ankara istikametinde Çekmeköy mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, içerisinde 12 yolcunun bulunduğu yolcu otobüsü, aynı istikamette seyir halinde olan tıra arkadan çarptı. Feci kazada 10 kişi yaralanırken durumun yetkililere bildirilmesi üzere bölgeye çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve UMKE ekibi sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma ve polis ekipleri otoyol üzerinde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü bir şekilde sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.