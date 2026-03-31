Batman'da 17 yaşındaki çocuk dehşet saçtı! Annesini ve abisini öldürdü

Batman'da saat 18.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Pınarbaşı Mahallesi'nde 2209 Sokak oldu.
Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki şahıs, 58 yaşındaki annesi Aynur Karadaş ile 28 yaşındaki abisi Dücane Karadaş'a silahla ateş etti. Saldırı sonucu ağır yaralanan Dücane Karadaş olay yerinde hayatını kaybederken, anne Aynur Karadaş kaldırıldığı İluh Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından 17 yaşındaki şüpheli, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.