16 yaşındaki kız attığı mesajla kurtuldu! Samsun'da kan donduran olay

Samsun'un Atakum ilçesinde saat 05.00 sıralarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Körfez Mahallesi 5082 Sokak oldu.
Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki B.B. adlı kız çocuğu uyuşturucu içilen ortamda alıkonulduğunu ve evden çıkmasına izin verilmediğini ileri sürerek bir yakınına cep telefonuyla mesaj atıp yardım istedi. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Polis ekipleri tarafından eve yapılan baskında B.B. adlı kız çocuğu kurtarılırken, evde 17 yaşında N.T. adlı bir kız çocuğunun daha bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde evde bulunan şahısların uyuşturucu kullandıkları tespit edildi.
Operasyonda uyuşturucu içme aparatları ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili yardım isteyen kızın ablası E.G. (20) ile N.B. (19), C.K. (23) ve C.Ö.Ç. (27) gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.