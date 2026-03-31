Samsun'un Atakum ilçesinde saat 05.00 sıralarında akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Körfez Mahallesi 5082 Sokak oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 16 yaşındaki kız attığı mesajla kurtuldu! Samsun'da kan donduran olay Samsun'un Atakum ilçesinde, 16 yaşındaki bir kız çocuğunun uyuşturucu içilen bir ortamda alıkonulduğu ihbarı üzerine yapılan operasyonda 1'i kadın 4 şüpheli gözaltına alındı. 16 yaşındaki B.B. adlı kız çocuğu, cep telefonuyla bir yakınına mesaj atarak yardım istedi. Polis ekipleri tarafından eve düzenlenen operasyonda B.B. kurtarıldı. Evde bulunan 17 yaşındaki N.T. adlı başka bir kız çocuğu da tespit edildi. Evde uyuşturucu kullanıldığı belirlendi. Operasyonda uyuşturucu içme aparatları ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yardım isteyen kızın ablası E.G. (20) ile N.B. (19), C.K. (23) ve C.Ö.Ç. (27) gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki B.B. adlı kız çocuğu uyuşturucu içilen ortamda alıkonulduğunu ve evden çıkmasına izin verilmediğini ileri sürerek bir yakınına cep telefonuyla mesaj atıp yardım istedi. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.

KIZ ÇOCUĞU KURTARILDI, ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından eve yapılan baskında B.B. adlı kız çocuğu kurtarılırken, evde 17 yaşında N.T. adlı bir kız çocuğunun daha bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerde evde bulunan şahısların uyuşturucu kullandıkları tespit edildi.

Operasyonda uyuşturucu içme aparatları ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili yardım isteyen kızın ablası E.G. (20) ile N.B. (19), C.K. (23) ve C.Ö.Ç. (27) gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 1'i kadın 4 kişi, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.