Ankara Yenimahalle’de bulunan bir AVM'de güvenlik gerekçesiyle yeni bir karar aldı. AVM yönetimi, hafta sonları 18 yaş altı ziyaretçilerin tek başına alınmayacağını açıkladı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ankara'daki bir AVM'den ilginç karar! 18 yaş altındakiler alınmayacak Ankara Yenimahalle'de bulunan bir AVM, güvenlik gerekçesiyle hafta sonları 18 yaş altı ziyaretçilerin yanlarında veli olmadan alınmayacağını duyurdu. AVM yönetimi, hafta sonları 18 yaş altı genç gruplar arasında yaşanan sözlü ve fiziki tartışmalar ile kavgaya dönüşen olayların ziyaretçiler ve mağaza çalışanlarından şikayetlere neden olduğunu belirtti. Bu durumun önüne geçmek amacıyla, ilgili kolluk kuvvetleri ile yapılan değerlendirmeler sonucunda 18 yaş altı ziyaretçi yasağı hayata geçirildi. AVM yönetimi, kararın gençleri dışlamak veya ayrımcılık yapmak amacı taşımadığını, aksine hem gençlerin hem de tüm ziyaretçilerin güvenliğini ve huzurunu sağlamayı hedeflediğini ifade etti. Benzer uygulamaların güvenlik gerekçesiyle başka yerlerde de dönemsel olarak yapılabildiği belirtildi.

AVM yönetimi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çok fazla şikayet geldiği aktarıldı. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Alışveriş merkezimiz; tüm ziyaretçilerimizin güvenli, huzurlu ve nezih bir ortamda vakit geçirebilmesini temel öncelik olarak görmektedir. Bu kapsamda son dönemlerde özellikle hafta sonlarında, 18 yaş altı bazı genç gruplar arasında yaşanan sözlü ve fiziki tartışmalar, zaman zaman kavgaya dönüşen olaylar hem ziyaretçilerimizden hem de mağaza çalışanlarından ciddi şikayetlere neden olmuştur"

AVM yönetimi, bu durumun önüne geçebilmek için 18 yaş altı ziyaretçi yasağının ilgili kolluk kuvvetleri ile yapılan değerlendirmeler sonucunda hayata geçirildiğini belirtti.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer veridi:

“Alınan bu kararın amacı; hiçbir şekilde gençlerimizi dışlamak ya da ayrımcılık yapmak değildir. Aksine, hem gençlerimizin güvenliğini sağlamak hem de tüm ziyaretçilerimize huzurlu bir alışveriş ortamı sunmaktır. Nitekim benzer uygulamalar, ülkemizin farklı noktalarında da güvenlik gerekçesiyle dönemsel olarak hayata geçirilebilmektedir. Basına yansıyan bazı haberlerde konunun eksik ve tek taraflı ele alındığı görülmekte olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Alışveriş merkezimiz, her zaman olduğu gibi tüm ziyaretçilerine açık, kapsayıcı ve güvenli bir sosyal yaşam alanı olma misyonunu sürdürmektedir.”