Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

AA beklenti anketi açıklandı: İşte Mart ayı enflasyon tahmini

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı mart ayı enflasyon verileri öncesinde ekonomistlerin beklenti anketi açıklandı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, martta Tüketici Fiyat Endeksi'nin aylık bazda yüzde 2,40 artacağını tahmin etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 17:31
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 17:31

AA 'ın tarafından 3 Nisan Cuma günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin martta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,40 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,04 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.

HABERİN ÖZETİ

AA beklenti anketi açıklandı: İşte Mart ayı enflasyon tahmini

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
AA Finans'ın 32 ekonomistle yaptığı ankete göre, mart ayı enflasyon beklentisi %2,40 olarak açıklandı.
Ankete katılan ekonomistlerin martta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,40 oldu.
Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentileri yüzde 2,04 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre yıllık enflasyonun martta %31,46'ya ineceği tahmin ediliyor.
Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması mart ayı itibarıyla %25,91 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Nisan Cuma günü Mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,40) şubatta yüzde 31,53 olan yıllık enflasyonun martta yüzde 31,46'ya ineceği tahmin ediliyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması mart ayı itibarıyla yüzde 25,91 oldu. , şubat ayında yüzde 2,96 artış göstermişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Nisan Cuma günü Mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

AçıklamaDeğerTarih/Dönem
Aylık Enflasyon Beklentisi (Ortalama)%2,40Mart
Aylık Enflasyon Beklentisi (Aralık)%2,04 - %3Mart
Yıllık Enflasyon Beklentisi (Tahmini)%31,46Mart
Yıllık Enflasyon (Şubat)%31,53Şubat
Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi (Ortalama)%25,912026 Sonu (Mart İtibarıyla)
Tüketici Fiyat Endeksi Artışı%2,96Şubat

2026 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

TarihEkonomistlerin Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi (Yüzde)Aylık Beklenti (Yüzde)Gerçekleşme (Yüzde)
Ocak23,734,214,84
Şubat24,162,872,96
Mart25,912,40-
ETİKETLER
#türkiye istatistik kurumu
#tüketici fiyat endeksi
#finans
#enflasyon beklentisi
#Ekonomik Veriler
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.