AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Nisan Cuma günü açıklanacak mart ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 32 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete katılan ekonomistlerin martta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,40 oldu. Ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2,04 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.

HABERİN ÖZETİ AA beklenti anketi açıklandı: İşte Mart ayı enflasyon tahmini AA Finans'ın 32 ekonomistle yaptığı ankete göre, mart ayı enflasyon beklentisi %2,40 olarak açıklandı. Ankete katılan ekonomistlerin martta aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,40 oldu. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentileri yüzde 2,04 ile yüzde 3 aralığında yer aldı. Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre yıllık enflasyonun martta %31,46'ya ineceği tahmin ediliyor. Ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması mart ayı itibarıyla %25,91 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Nisan Cuma günü Mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,40) şubatta yüzde 31,53 olan yıllık enflasyonun martta yüzde 31,46'ya ineceği tahmin ediliyor. Öte yandan, ekonomistlerin 2026 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması mart ayı itibarıyla yüzde 25,91 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi, şubat ayında yüzde 2,96 artış göstermişti.

Açıklama Değer Tarih/Dönem Aylık Enflasyon Beklentisi (Ortalama) %2,40 Mart Aylık Enflasyon Beklentisi (Aralık) %2,04 - %3 Mart Yıllık Enflasyon Beklentisi (Tahmini) %31,46 Mart Yıllık Enflasyon (Şubat) %31,53 Şubat Yıl Sonu Enflasyon Beklentisi (Ortalama) %25,91 2026 Sonu (Mart İtibarıyla) Tüketici Fiyat Endeksi Artışı %2,96 Şubat

2026 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle: