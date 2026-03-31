Editor
 | Yasin Aşan

İstanbul'da kuryeye silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

İstanbul'un Fatih ilçesinde lojistik firmasında kurye olarak çalışan yabancı uyruklu Arif İsmailov, kimliği belirsiz şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. İsmailov, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İstanbul'da kuryeye silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
31.03.2026
saat ikonu 19:50
31.03.2026
saat ikonu 19:50

İstanbul'un Fatih ilçesinde saat 16.30 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Balabanağa Mahallesi'nde Zeynep Kamil Sokak oldu.

İstanbul'un Fatih ilçesinde yabancı uyruklu bir kurye, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kafasından vurularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, lojistik firmasında kurye olarak çalışan yabancı uyruklu Arif İsmailov'un yanına kimliği belirsiz bir şahıs yaklaşarak geldi. Şahıs, İsmailov'ı kafasından vurarak olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırının ardından ağır yaralanan Arif İsmailov, çevredeki vatandaşlar tarafından araçla hastaneye götürülürken durumun yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Arif İsmailov'un yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

