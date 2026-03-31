İstanbul'da kuryeye silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

İstanbul'un Fatih ilçesinde saat 16.30 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Balabanağa Mahallesi'nde Zeynep Kamil Sokak oldu.
Edinilen bilgiye göre, lojistik firmasında kurye olarak çalışan yabancı uyruklu Arif İsmailov'un yanına kimliği belirsiz bir şahıs yaklaşarak geldi. Şahıs, İsmailov'ı kafasından vurarak olay yerinden kaçtı.
Saldırının ardından ağır yaralanan Arif İsmailov, çevredeki vatandaşlar tarafından araçla hastaneye götürülürken durumun yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Arif İsmailov'un yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, saldırganı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.