14 yaşındaki sürücüden acı haber

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Mersin'in Erdemli ilçesinde feci bir motosiklet kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Tırtar Mahallesi'den Azimli mevkisi oldu.
Edinilen bilgiye göre, 7. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Yasin G. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki kayalara çarptı.
Mahalle sakinlerinin kazayı yetkili birimlere bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde genç sürücünün kazada hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cenazesi ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.