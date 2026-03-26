Tartıştığı kadını gözünü kırpmadan öldürdü! Aynı silahla intihar etti

Doğu Kent Mahallesi'nde dün akşam korkunç bir olay yaşandı. A.B. isimli şahıs, tartıştığı kadını yanında getirdiği silahla vurdu. Genç kadını kanlar içinde gören şahıs, aynı silahla intihar etti.

Özetle

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde A.B'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.M'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.