Ankara’da şaşkına çeviren ilan! Kira, yeme içme, fatura bedeli yok: Sadece ablalık isteniyor

Ankara’da yaşayan bir ev sahibi Çankaya’daki evinde kendisi ve oğluyla yaşamak üzere bir üniversite öğrencisi bulmak için ilan açtı. Aile Bakanlığı’nda çalıştığını belirten kadın ilanda 6 yaşındaki oğlunun kendini güvende hissetmesi istediğini ifade etti ve diğer şartları ayrıntıları ile aktardı.
Görenleri şaşkına çeviren ilanın detayları ise şu şekilde:
Ücretsiz Konaklama ve yeme içme (Oğluma oyun ablası yardımcı)
Merhaba, Aile Bakanlığında çalışıyorum ve 40 yaşındayım. 6 yaşındaki oğlum ile birlikte Ayrancı da yaşıyorum. Benimle ve oğlum ile birlikte yaşayacak bir üniversite öğrencisi bayan arıyorum. Tek istediğim oğluma ablalık yapıp oyun oynaması ve onun güvende olduğunu hissetmek. Zaten sabah 9’dan akşam 6 ya kadar okulda oluyor. Ve ben de iş yerinde oluyorum. Hafta içi Akşam ve cumartesi için ihtiyaç var. Pazar günü ise babası ile oluyor. Onun dışında konaklama ve yeme içme hiçbir masrafı olmayacak.