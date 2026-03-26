Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Ankara’da şaşkına çeviren ilan! Kira, yeme içme, fatura bedeli yok: Sadece ablalık isteniyor

Ankara’da bir kadın kullanıcının açtığı ilan görenleri şaşkına çevirdi. Bakanlık mensubu olduğunu belirten kadın ilanda evine alacağı kişiden kira, yeme içme ve fatura bedeli istemediğini, tek istediğinin ise 6 yaşındaki oğluna ablalık yapılması olduğunu belirtti.

GİRİŞ:
26.03.2026
saat ikonu 14:41
|
GÜNCELLEME:
26.03.2026
saat ikonu 14:59

Ankara’da yaşayan bir ev sahibi ’daki evinde kendisi ve oğluyla yaşamak üzere bir üniversite öğrencisi bulmak için ilan açtı. Aile Bakanlığı’nda çalıştığını belirten kadın ilanda 6 yaşındaki oğlunun kendini güvende hissetmesi istediğini ifade etti ve diğer şartları ayrıntıları ile aktardı.

Ankara'da yaşayan bir ev sahibi, Çankaya'daki evinde kendisi ve 6 yaşındaki oğluyla yaşayacak, oğluna oyun ablası olacak bir üniversite öğrencisi arıyor.
Ev sahibi Aile Bakanlığı'nda çalışıyor ve 40 yaşında.
Oğluna oyun ablası olup, onun güvende olduğunu hissetmesini istiyor.
Üniversite öğrencisi bayan arayışında, konaklama ve yeme-içme masrafı olmayacak.
Hafta içi akşamları ve Cumartesi günleri için ihtiyaç duyuluyor.
Pazar günleri oğlunun babasıyla vakit geçirdiği belirtiliyor.
Görenleri şaşkına çeviren ilanın detayları ise şu şekilde:

Ücretsiz Konaklama ve yeme içme (Oğluma oyun ablası yardımcı)

Merhaba, Aile Bakanlığında çalışıyorum ve 40 yaşındayım. 6 yaşındaki oğlum ile birlikte Ayrancı da yaşıyorum. Benimle ve oğlum ile birlikte yaşayacak bir üniversite öğrencisi bayan arıyorum. Tek istediğim oğluma ablalık yapıp oyun oynaması ve onun güvende olduğunu hissetmek. Zaten sabah 9’dan akşam 6 ya kadar okulda oluyor. Ve ben de iş yerinde oluyorum. Hafta içi Akşam ve cumartesi için ihtiyaç var. Pazar günü ise babası ile oluyor. Onun dışında konaklama ve yeme içme hiçbir masrafı olmayacak.

