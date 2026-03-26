Kiralık ev ilanındaki şartları görenler inanamadı! Yemek yapmak için bile izin alma kuralı

Kiralık daire fiyatlarındaki fahiş artışlar devam ederken, ev sahiplerinin de talepleri arttıkça arttı. Fiyatların yükselmesinin yanında bir de karşılanması zor olan talepler kiracıları adeta bezdirdi. Bir ilan sitesine verilen kiralık ev ilanında yer alan şartlar sosyal medyada gündem oldu.

TEPKİ ÇEKEN ŞARTLAR

İlanda yer alan şartlar 'yaşam biçimine müdahale' olarak yorumlandı. Evde alkol tüketilmesi yasaklanması ve eve karşı cinsten arkadaş kabul edilmemesi ise sosyal medyada oldukça tepki çekti.

"EVDE ALKOL TÜKETİLMESİ YASAK"

İşte şoke eden kurallar:

Eve karşı cins misafir kabul edilmemektedir.

Balık vb. ağır koku yapan yiyecekler yapılacağı zaman apartmanın whatsapp grubundan bilgi verilmelidir.

Evcil hayvan kesinlikle kabul edilmemektedir.

Evde alkol tüketilmesi yasaktır, sigara kullanabilirsiniz.

Kira: 38.000 TL (Yıllık peşin ödemede %5 indirim yapılır)