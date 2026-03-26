Doğuş Çay’ın kurucusu ve sahibi Süleyman Karakan hayatını kaybetti

Türkiye’de çay sektörünün tanınmış isimlerinden Doğuş Çay'ın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Karakan vefat etti. 71 yaşında hayatını kaybeden Karakan'ın cenazesi, 26 Mart Perşembe günü (bugün) Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınacak ikindi namazında defnedilecek.

Doğuş Çay, Karakan'ın vefatıyla ilgili açıklama yaptı:

“Doğuş Çay olarak, Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Süleyman Karakan’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Şirketimizin kuruluşunda, gelişiminde ve bugünlere ulaşmasında büyük emeği olan; vizyonu ve güçlü liderliği ile Doğuş Çay’a yön veren Süleyman Karakan, sadece ailemize ve şirketimize değil, ülkemizin sanayisine ve toplumuna da eşsiz değerler katmış, bize her daim örnek ve ilham kaynağı olmuştur. İlkeleri ve hayırseverliği ile kalbimizde daima yerini koruyacak kıymetli kurucumuza duyduğumuz minnet ve saygıyı yaşatacağız.”