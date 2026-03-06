İzmir'de 10 Şubat tarihinde meydana gelen olayda; Y.A. (13) isimli öğrencinin arkadaşlarına yönelik "Seni babama öldürtürüm" gibi ifadeler içeren mesajlar ve mektuplar gönderdiği belirledi. Aynı öğrencinin kendi aralarında oluşturdukları WhatsApp gruplarında da küfür ve hakaret içeren sözler kullandığı, yine arkadaşlarına yönelik tehdit mesajları attığı tespit edildi. Yaşanan olayların üzerine diğer velilerin ve öğrenciler, durumu şikayet etti. şikayet Olayla ilgili inceleme başlatan yönetim, Y.A.'nın annesi S.A. ve babası V.A.'yı görüşme yapmak için okula davet etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Tehdit mesajları, kan donduran ifadeler! Akran zorbalığı ve veli şiddeti: "Seni babam öldürtürüm" İzmir'de bir okulda, 13 yaşındaki bir öğrencinin arkadaşlarına yönelik tehdit mesajları ve küfürlü paylaşımları üzerine başlatılan inceleme sırasında, öğrencinin velisinin okul yönetimiyle görüşmesinde saldırgan tavırlar sergilemesi üzerine hukuki süreç başlatıldı. 13 yaşındaki öğrenci Y.A.'nın, arkadaşlarına yönelik tehdit içeren mesajlar ve mektuplar gönderdiği, WhatsApp gruplarında küfür ve hakaret ettiği tespit edildi. Öğrencinin velileri S.A. ve V.A. ile 12 Şubat'ta yapılan görüşme sırasında, velilerden birinin okul müdürünün odasında saldırgan tavırlar sergilediği öne sürüldü. Saldırgan tavırlar sergilediği iddia edilen velinin, öğrencilerin mesaj gruplarına girerek tehdit içerikli ses kayıtları ve yazışmalar paylaştığı iddia edildi. Okul Müdürü Burcu Söğütcüpınar, velilerin endişeleri üzerine velileri okula davet ettiklerini belirtti ve okulların polemik merkezi olmadığını vurguladı. Yaşanan olayların ardından okul yönetimi, adli makamlar, sosyal hizmetler ve ilgili tüm mercilere başvurarak durumu yargıya taşıdı. Disiplin kuruluna sevk edilen öğrencinin, ailesinin talebiyle başka bir okula nakledildiği belirtildi.

OKULDA ARBEDE YAŞANDI

Okul yönetimi ile 12 Şubat'ta gerçekleştirilen görüşme sırasında, öğrenci velisinin saldırgan tavırlar sergilediği öne sürüldü. Okul müdürünün odasındaki kitapları yerlere saçan ve masayı dağıtan velinin, görevlilere yönelik ağır hakaret ve tehditlerde bulunduğu belirtildi. Ayrıca velinin, öğrencilerin bulunduğu mesaj gruplarına girerek tehdit içerikli ses kayıtları ve yazışmalar paylaştığı iddia edildi.

Okul Müdürü Burcu Söğütcüpınar, diğer velilerin de çocuklarının güvenliği konusundaki endişelerini dile getiren toplu dilekçeler verdiğini ve okul-aile iş birliğini sağlamak amacıyla söz konusu öğrencinin velilerini okula davet ettiklerini belirtti.

"OKULLAR POLEMİK MERKEZİ DEĞİL"

Eğitimcilerin özellikle bir velinin doğrudan öğrencilerin bulunduğu mesaj gruplarına girerek tehdit ve hakaretlerde bulunmasını en büyük sorun olarak değerlendirdiğini belirten Söğütcüpınar, "Amacımız suça sürüklenen çocukları topluma kazandırmak ve bu tür üzücü olayların önüne geçmektir" ifadelerini kullandı.

FATMA ÖĞRETMENİ HATIRLATTI

Son dönemde medyada yer alan, bir öğretmenin öğrencisi tarafından öldürülmesi gibi acı haberlerin tekrar etmesini istemediklerini belirten Söğütcüpınar, "Okullar polemik merkezleri değil, çocukların geleceğinin inşa edildiği alanlardır" ifadelerini kullandı.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Yaşanan olayların ardından okul yönetimi olarak adli makamlar, sosyal hizmetler ve ilgili tüm mercilere gerekli başvuruları yaptıklarını ve durumu yargıya taşıdıklarını söyleyen Söğütcüpınar, diğer öğrencilerin ve velilerin güvenlik kaygısı duymaması gerektiğini vurguladı. Okulun güvenliğini korumak için tüm sorumluluğu aldıklarını ve hukuki süreci titizlikle takip ettiklerini belirten Söğütcüpınar, velilere de "Gönlünüz rahat olsun" mesajı verdiklerini söyledi.

Öte yandan, yaşanan olayların ardından okul yönetimi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen öğrencinin, ailesi ile yapılan görüşmede başka bir okula nakledilmesi istendi. Öğrencinin kaydı ailesi tarafından başka bir okula alındı.