Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Tehdit mesajları, kan donduran ifadeler! Akran zorbalığı ve veli şiddeti: "Seni babam öldürtürüm"

İzmir'de bir özel okulda öğrenim gören 7. sınıf öğrencisinin diğer öğrencilere zorbaladığı üzerine okul yönetimi harekete geçti. Bunun üzerine okula çağrılan öğrenci velisinin, okul müdürünün odasında saldırgan tavırlar sergiledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tehdit mesajları, kan donduran ifadeler! Akran zorbalığı ve veli şiddeti:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.03.2026
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
06.03.2026
saat ikonu 11:47

İzmir'de 10 Şubat tarihinde meydana gelen olayda; Y.A. (13) isimli öğrencinin arkadaşlarına yönelik "Seni babama öldürtürüm" gibi ifadeler içeren mesajlar ve mektuplar gönderdiği belirledi. Aynı öğrencinin kendi aralarında oluşturdukları WhatsApp gruplarında da küfür ve hakaret içeren sözler kullandığı, yine arkadaşlarına yönelik tehdit mesajları attığı tespit edildi. Yaşanan olayların üzerine diğer velilerin ve öğrenciler, durumu şikayet etti. şikayet Olayla ilgili inceleme başlatan yönetim, Y.A.'nın annesi S.A. ve babası V.A.'yı görüşme yapmak için okula davet etti.

HABERİN ÖZETİ

Tehdit mesajları, kan donduran ifadeler! Akran zorbalığı ve veli şiddeti: "Seni babam öldürtürüm"

Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.
İzmir'de bir okulda, 13 yaşındaki bir öğrencinin arkadaşlarına yönelik tehdit mesajları ve küfürlü paylaşımları üzerine başlatılan inceleme sırasında, öğrencinin velisinin okul yönetimiyle görüşmesinde saldırgan tavırlar sergilemesi üzerine hukuki süreç başlatıldı.
13 yaşındaki öğrenci Y.A.'nın, arkadaşlarına yönelik tehdit içeren mesajlar ve mektuplar gönderdiği, WhatsApp gruplarında küfür ve hakaret ettiği tespit edildi.
Öğrencinin velileri S.A. ve V.A. ile 12 Şubat'ta yapılan görüşme sırasında, velilerden birinin okul müdürünün odasında saldırgan tavırlar sergilediği öne sürüldü.
Saldırgan tavırlar sergilediği iddia edilen velinin, öğrencilerin mesaj gruplarına girerek tehdit içerikli ses kayıtları ve yazışmalar paylaştığı iddia edildi.
Okul Müdürü Burcu Söğütcüpınar, velilerin endişeleri üzerine velileri okula davet ettiklerini belirtti ve okulların polemik merkezi olmadığını vurguladı.
Yaşanan olayların ardından okul yönetimi, adli makamlar, sosyal hizmetler ve ilgili tüm mercilere başvurarak durumu yargıya taşıdı.
Disiplin kuruluna sevk edilen öğrencinin, ailesinin talebiyle başka bir okula nakledildiği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 41 saniyeye düşürüldü.

OKULDA ARBEDE YAŞANDI

Okul yönetimi ile 12 Şubat'ta gerçekleştirilen görüşme sırasında, öğrenci velisinin saldırgan tavırlar sergilediği öne sürüldü. Okul müdürünün odasındaki kitapları yerlere saçan ve masayı dağıtan velinin, görevlilere yönelik ağır hakaret ve tehditlerde bulunduğu belirtildi. Ayrıca velinin, öğrencilerin bulunduğu mesaj gruplarına girerek tehdit içerikli ses kayıtları ve yazışmalar paylaştığı iddia edildi.

Okul Müdürü Burcu Söğütcüpınar, diğer velilerin de çocuklarının güvenliği konusundaki endişelerini dile getiren toplu dilekçeler verdiğini ve okul-aile iş birliğini sağlamak amacıyla söz konusu öğrencinin velilerini okula davet ettiklerini belirtti.

Tehdit mesajları, kan donduran ifadeler! Akran zorbalığı ve veli şiddeti: "Seni babam öldürtürüm"

"OKULLAR POLEMİK MERKEZİ DEĞİL"

Eğitimcilerin özellikle bir velinin doğrudan öğrencilerin bulunduğu mesaj gruplarına girerek tehdit ve hakaretlerde bulunmasını en büyük sorun olarak değerlendirdiğini belirten Söğütcüpınar, "Amacımız suça sürüklenen çocukları topluma kazandırmak ve bu tür üzücü olayların önüne geçmektir" ifadelerini kullandı.

FATMA ÖĞRETMENİ HATIRLATTI

Son dönemde medyada yer alan, bir öğretmenin öğrencisi tarafından öldürülmesi gibi acı haberlerin tekrar etmesini istemediklerini belirten Söğütcüpınar, "Okullar polemik merkezleri değil, çocukların geleceğinin inşa edildiği alanlardır" ifadelerini kullandı.

Tehdit mesajları, kan donduran ifadeler! Akran zorbalığı ve veli şiddeti: "Seni babam öldürtürüm"

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Yaşanan olayların ardından okul yönetimi olarak adli makamlar, sosyal hizmetler ve ilgili tüm mercilere gerekli başvuruları yaptıklarını ve durumu yargıya taşıdıklarını söyleyen Söğütcüpınar, diğer öğrencilerin ve velilerin güvenlik kaygısı duymaması gerektiğini vurguladı. Okulun güvenliğini korumak için tüm sorumluluğu aldıklarını ve hukuki süreci titizlikle takip ettiklerini belirten Söğütcüpınar, velilere de "Gönlünüz rahat olsun" mesajı verdiklerini söyledi.

Öte yandan, yaşanan olayların ardından okul yönetimi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen öğrencinin, ailesi ile yapılan görüşmede başka bir okula nakledilmesi istendi. Öğrencinin kaydı ailesi tarafından başka bir okula alındı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Gürlek'ten "Fatma öğretmen ve suça sürüklenen çocuk" açıklaması: Yetişkin gibi ceza alacaklar!
SGK’dan milyonları ilgilendiren uyarı: Bu parayı sakın ödemeyin!
ETİKETLER
#Okul Güvenliği
#Velinin Saldırısı
#Okulda Şiddet
#Öğrenci Tehdidi
#İzmir Okul Olayı
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.