Çözen Kazanır
3. Sayfa
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Editor
 | Selahattin Demirel
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 22:55
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 22:55

Tekirdağ'da 5 araç birbirine girdi: 11 yaralı

Tekirdağ'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Editor
 Selahattin Demirel
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
15.11.2026
saat ikonu 22:55
|
GÜNCELLEME:
15.11.2026
saat ikonu 22:55

’ın ilçesinde zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Olay, Çerkezköy- yolu Kızılpınar mevkiinde meydana geldi. 

Çorlu yönüne seyreden 5 aracın birbirine girdiği kazada 11 kişi yaralandı. Zincirleme kazayı gören vatandaşlar, durumu ’ne bildirdi.

Tekirdağ'da 5 araç birbirine girdi: 11 yaralı

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesinde olan jandarma ekipleri, polis ekipleri olay yerine ulaşana kadar bölgede güvenlik önlemi aldı. 

Tekirdağ'da 5 araç birbirine girdi: 11 yaralı

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

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#Tekirdağ
#112 acil çağrı merkezi
#çorlu
#çerkezköy
#Zincirleme Trafik Kazası
#3. Sayfa
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