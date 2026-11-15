Tekirdağ'da 5 araç birbirine girdi: 11 yaralı

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İstanbul
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Olay, Çerkezköy-Çorlu yolu Kızılpınar mevkiinde meydana geldi.
Çorlu yönüne seyreden 5 aracın birbirine girdiği kazada 11 kişi yaralandı. Zincirleme kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesinde olan jandarma ekipleri, polis ekipleri olay yerine ulaşana kadar bölgede güvenlik önlemi aldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.