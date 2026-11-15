Tekirdağ'da 5 araç birbirine girdi: 11 yaralı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde zincirleme trafik kazasında 5 araç birbirine girdi. Olay, Çerkezköy-Çorlu yolu Kızılpınar mevkiinde meydana geldi.

Çorlu yönüne seyreden 5 aracın birbirine girdiği kazada 11 kişi yaralandı. Zincirleme kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza bölgesinde olan jandarma ekipleri, polis ekipleri olay yerine ulaşana kadar bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.