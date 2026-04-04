Tekirdağ'da bir garip hırsızlık! Ruhsat sahibi aracı çaldı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde ilginç bir hırsızlık vakası yaşandı. Park halindeki bir kamyoneti, araç ruhsat sahibi kaçırdı. Ruhsat sahibi tarafından çalınan araç bir iş yeri önünde park halinde bulunurken şüpheli şahıs ekipler tarafından yakalandı.

GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 19:23
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 19:23

'ın Muratlı ilçesinde ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Detaylarıyla dikkati çeken hırsızlık vakasının yaşandığı adres, Kazımdirik-Turan Mahallesi 29. Sokak oldu.

Edinilen bilgiye göre, park halindeki bir kamyonetin çalındığı yönündeki ihbar üzerine Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bölgede bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, aracı çalan kişinin araç ruhsat sahibi olduğunu tespit etti.

Yapılan araştırmalarda, söz konusu kamyonetin daha önce Muratlı'da bir kişiye satıldığı ancak resmi devir işlemlerinin gerçekleştirilmediği öğrenildi.

Ekipler, ruhsat sahibi tarafından çalınan aracın izini sürdü. Kamyonet, Tekirdağ Yeni Oto Sanayi'de bir iş yeri önünde park halinde bulundu. Olay yerine giden ekipler, terk edilmiş haldeki araca el koyarak yediemin otoparkına çekti.

Öte yandan şüpheli şahıs yakalanarak Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şahıs hakkında "hırsızlık" suçundan başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
2 yaşındaki çocuk kazada can verdi! Nevşehir'de acı olay
15 yıl hapis cezasıyla aranan suç makinesi yakalandı! Sahte avukat kimlikleri ele geçirildi
Bir cümleyle başlıyor, binlerce liraya mal oluyor! İşte dolandırıcıların sık kullandığı senaryolar
