Terzi dükkanında kan aktı! Her ikisi de hayatını kaybetti

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İstanbul
Ankara Yenimahalle’de 56 yaşındaki D.Y., elindeki silahla 5 yıl önce boşandığı 49 yaşındaki eski eşi A.Y.'nin çalıştığı terzi dükkanına giderek dehşet saçtı.
Edinilen bilgiye göre D.Y elindeki tabancayla eski eşi A.Y.'yi vurarak ölümüne neden oldu. Ardından aynı silahı kendisine doğrultan D.Y., tetiğe basarak intihar etti.
Akıllara durgunluk veren olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.