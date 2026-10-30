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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 15:29

Terzi dükkanında kan aktı! Her ikisi de hayatını kaybetti

Ankara’da korkunç bir cinayet yaşandı. Elde edinilen bilgilere göre D.Y., beş yıl önce boşandığı eski eşi A.Y.’nin dükkanını basarak elindeki tabancayla önce A.Y.’yi ardından kendisini vurdu. Her iki kişi de hayatını kaybetti.

Avatar
Editor
 Asya Güney
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Terzi dükkanında kan aktı! Her ikisi de hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
30.10.2026
saat ikonu 15:26
|
GÜNCELLEME:
30.10.2026
saat ikonu 15:29

’de 56 yaşındaki D.Y., elindeki silahla 5 yıl önce boşandığı 49 yaşındaki eski eşi A.Y.'nin çalıştığı terzi dükkanına giderek dehşet saçtı.

Terzi dükkanında kan aktı! Her ikisi de hayatını kaybetti

TERZİ DÜKKANINI BASTI

Edinilen bilgiye göre D.Y elindeki tabancayla eski eşi A.Y.'yi vurarak ölümüne neden oldu. Ardından aynı silahı kendisine doğrultan D.Y., tetiğe basarak intihar etti.

Terzi dükkanında kan aktı! Her ikisi de hayatını kaybetti

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Akıllara durgunluk veren olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

 

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ETİKETLER
#ankara
#ay
#yenimahalle
#Terzi Dükkanı
#D.y.
#3. Sayfa
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