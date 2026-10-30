Terzi dükkanında kan aktı! Her ikisi de hayatını kaybetti

Ankara Yenimahalle’de 56 yaşındaki D.Y., elindeki silahla 5 yıl önce boşandığı 49 yaşındaki eski eşi A.Y.'nin çalıştığı terzi dükkanına giderek dehşet saçtı.

TERZİ DÜKKANINI BASTI

Edinilen bilgiye göre D.Y elindeki tabancayla eski eşi A.Y.'yi vurarak ölümüne neden oldu. Ardından aynı silahı kendisine doğrultan D.Y., tetiğe basarak intihar etti.

İNCELEME DEVAM EDİYOR

Akıllara durgunluk veren olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.