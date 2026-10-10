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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 14:34

Tıkladığı ilan hayatını kararttı: Yüksek limitli kredi almak isterken dolandırıldı

Ankara’da yaşayan 52 yaşındaki Murat Em’in hayatı internette gördüğü yüksek limitli kredi kartı başvuru ilanına tıklamasıyla karardı. Yeni kartının yüksek limitli olması için 2 milyon lira limitli başka bir kredi kartının bilgilerini referans amaçlı paylaşan Em, 412 bin lira dolandırıldı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.10.2026
saat ikonu 14:34
|
GÜNCELLEME:
10.10.2026
saat ikonu 14:34

'da esnaflık yapan Murat Em, sosyal medyada gördüğü özel bir bankaya ait yüksek limitli ilanına başvuru yapmak istedi. İlan üzerinden kendini yetkili olarak tanıtan kişilerle görüşen Em'den başvuracağı kartın limitinin yüksek olması için 2 milyon TL limitli bir diğer kredi kartını referans göstermesi istendi. Kart bilgilerini paylaşan Em'in hesabından 'da kişisel temizlik ürünü üreten bir firma üzerinden iki parça halinde toplam 412 bin TL çekildi.

HABERİN ÖZETİ

Tıkladığı ilan hayatını kararttı: Yüksek limitli kredi almak isterken dolandırıldı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Ankara'da esnaflık yapan Murat Em, sosyal medyadaki yüksek limitli kredi kartı ilanına başvurduktan sonra kart bilgilerini dolandırıcılara kaptırarak 412 bin TL dolandırıldı.
Yeni kart limitinin yüksek olması bahanesiyle Murat Em'den 2 milyon TL limitli kredi kartını referans göstermesi istendi.
Kart bilgilerini paylaşmasının ardından Em'in hesabından kişisel temizlik ürünü üreten bir firma üzerinden iki parça halinde 412 bin TL çekildi.
Şifre kullanıldığı gerekçesiyle banka işlemi iptal etmedi, Em polise şikayette bulundu.
Dolandırıcıların Em adına temizlik ürünleri faturası kestiği ve kendisini arayarak 'Geçmiş olsun paranı aldık' dediği belirtildi.
Murat Em, dolandırıcıların başka bir banka yetkilisiymiş gibi faaliyetlerine devam ettiğini ifade ederek hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Tıkladığı ilan hayatını kararttı: Yüksek limitli kredi almak isterken dolandırıldı

EN YÜKSEK LİMİTLİ KARTINIZI REFERANS OLARAK GÖSTERİN DEDİLER

Yaşadığı durumla ilgili konuşan Murat Em, "Sosyal medyada özel bir bankanın kredi kartı başvuru reklamını gördüm. Reklamdaki bağlantı sayfasına girdim. Ertesi gün söz konusu bankadan aradılar. ‘En yüksek limitli kartınızı referans olarak gösterin ki yeni kartınızın da limitini yüksekten açalım' dediler. İstenilen numaraya kart bilgilerimi yolladım. Ardından kısa süre içinde telefonuma mesaj geldi. Hesabımdan 412 bin lira çekildiği yazıyordu. O sırada benden taleplerde bulunan kişilerle de görüntülü konuşma gerçekleştiriyorduk. Kartımdan para çekildiğini söyleyerek tepki gösterdim ve telefonu kapattım. Ardından da kartıma kullanıma kapattım. İşlemi iptal ettirmek için bankaya gittim ama şifre kullandığım için iptal etmediler. Polise şikayette bulundum. Henüz bir sonuç çıkmadı" dedi.

Tıkladığı ilan hayatını kararttı: Yüksek limitli kredi almak isterken dolandırıldı

ARAYIP “GEÇMİŞ OLSUN, PARANI ALDIK” DEDİLER

Adına sahte fatura düzenlendiğini de ileri süren Em, "Dolandırıcılar adıma fatura da kesip bana göndermişler. Faturanın gönderildiği firmayı arayarak herhangi bir ürün almadığımı söyledim. İmza olmaması rağmen nasıl bu belgeyi düzenleyebildiklerini sordum. Ürünün ödemesini yaptığımı ve başka birinin de teslim aldığının göründüğünü söylediler. Ardından biri beni aradı. ‘Geçmiş olsun paranı aldık' dedi. Mağdur oldum. Paramı çeken firmanın dolandırıcılarla ortaklığı var mı bilmiyorum. Şikayetimizin üzerinden bir ay geçmesi lazımmış. Daha sonra tüketici mahkemesine de şikayette bulanacağız. Faturada alakam olmayan temizlik ürünlerinin satın alındığı görülüyor" ifadelerini kullandı.

 

Tıkladığı ilan hayatını kararttı: Yüksek limitli kredi almak isterken dolandırıldı

“KİM OLDUĞUMU NE YAPACAKSIN DİYEREK TELEFONU YÜZÜME KAPATTI”

Hukuk mücadelesini sürdüreceğini dile getiren Em, "Dolandırıcılara başka bir numaradan ulaşmayı başardım. İsmini söylediğim kişinin orada olmadığını ve kime ulaşmaya çalıştığımı sordu. Ben de kimle görüştüğümü sorunca, ‘Kim olduğumu ne yapacaksın' diyerek telefonu yüzüme kapattı. Yapabilecek bir şeyim olmadığı için de bir daha aramadım. Hala faaliyetlerine devam ediyorlar. Bu kez de başka bir banka yetkilisiymiş gibi gösteriyorlar kendilerini. Böyle bir şey yaşayacağım aklıma gelmezdi. Nasıl olduğunu anlamadım bile. Mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim" diye konuştu.

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#İstanbul
#ankara
#Kredi Kartı
#Tüketici Mahkemesi
#Murat Em
#3. Sayfa
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