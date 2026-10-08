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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 19:28
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 19:28

İzmir’de 155 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılara operasyon: Yurt dışına kaçan patronlar havalimanında enselendi

İzmir'de 55 kişiyi toplam 155 milyon lira zarara uğratan Azim Çelik İnşaat'a yönelik yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, yurt dışına kaçan 2 şirket yöneticisi Adnan Menderes Havalimanı'nda yakalandı. Dosya kapsamında gözaltı sayısı 4'e yükseldi.

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Editor
 Nalan Güler Güven
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İzmir’de 155 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılara operasyon: Yurt dışına kaçan patronlar havalimanında enselendi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.10.2026
saat ikonu 19:28
|
GÜNCELLEME:
08.10.2026
saat ikonu 19:28

koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Azim Çelik İnşaat isimli şirketin faaliyetlerine yönelik kapsamlı bir dolandırıcılık soruşturması başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, firmanın 55 vatandaşı toplam 155 milyon TL zarara uğrattığı tespit edildi. Soruşturma dosyasına göre, şirket yetkililerinin 14 mağdura aynı taşınmazı birden fazla kez sattığı ortaya çıktı. Diğer mağdurlara taahhüt edilen konutların zamanında tamamlanıp teslim edilmediği, teslim edilen konutlarda ise satış bedelinin tamamı ödenmesine rağmen taşınmazlar üzerindeki ipoteklerin kaldırılmadığı belirlendi.

İzmir’de 155 milyonluk vurgun yapan dolandırıcılara operasyon: Yurt dışına kaçan patronlar havalimanında enselendi

HAVALİMANINDA KISKIVRAK YAKALANDILAR

Ekiplerin takibi sonucu şirketin yetkilileri M.K.A. ve B.A.'nın 10 Temmuz günü Çeşme Hudut Kapısı üzerinden yurt dışına kaçtıkları anlaşıldı. Şüpheliler, bugün İzmir Adnan Menderes Havalimanı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptıkları sırada polis ekiplerince gözaltına alındı. Operasyonun devamında Azim Çelik İnşaat bünyesinde satış danışmanı olarak görev yapan U.K. ve G.K. isimli şüpheliler de yakalanarak emniyete götürüldü. Toplam 20 şüphelinin tespit edildiği dosyada gözaltı sayısı 4'e ulaşırken, 7 kişi hakkındaki adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

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ETİKETLER
#İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı
#İzmir Adnan Menderes Havalimanı
#İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü
#Azim Çelik İnşaat
#Çeşme Hudut Kapısı
#Gündem
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