Tokat’ta öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 10 öğrenci yaralı

Erbaa ilçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesinde Yavuz Sultan Selim İlkokulu öğrencilerini taşıyan M.D.’nin kullandığı servis aracı, kavşakta S.G. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada servis ve otomobil sürücüleri yara almazken, minibüste bulunan 10 öğrencinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi. Yaralı öğrenciler ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Özetle