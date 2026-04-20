Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Tokat’ta öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 10 öğrenci yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı. Kazada 10 öğrenci yaralandı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 14:01

Erbaa ilçesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesinde Yavuz Sultan Selim İlkokulu öğrencilerini taşıyan M.D.’nin kullandığı servis aracı, kavşakta S.G. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada servis ve otomobil sürücüleri yara almazken, minibüste bulunan 10 öğrencinin hafif şekilde yaralandığı kaydedildi. Yaralı öğrenciler ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

HABERİN ÖZETİ

Tokat'ta öğrenci servisi otomobil ile çarpıştı: 10 öğrenci yaralı

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
Erbaa ilçesinde bir kavşakta, öğrenci servisi ile bir otomobilin çarpışması sonucu 10 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Kazada, Yavuz Sultan Selim İlkokulu öğrencilerinin bulunduğu servis aracı ile bir otomobil çarpıştı.
Servis ve otomobil sürücüleri kazayı yara almadan atlattı.
Minibüste bulunan 10 öğrenci hafif yaralandı.
Yaralı öğrenciler ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Otomobilin çarptığı araç tırın altına girdi! 20 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği kaza kamerada
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Manisa'da feci kaza! Otomobil kanala uçtu: 2 ölü, 5 yaralı
ETİKETLER
#kaza
#Okul Servisi Kazası
#Öğrenci Yaralı
#Erbaa Trafik Kazası
#Yavuz Sultan Selim Mahallesi
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.