Toprak zemin kayınca 3 metreden düştü! İşçinin yardımına ekipler koştu

Antalya'nın Kepez ilçesinde Göçerler Mahallesi'nde 5379 Sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında üzücü bir olay meydana geldi. İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan 57 yaşındaki Musa G., temel seviyesindeki apartman inşaatında çalıştığı sırada ayağının altındaki toprak zeminin kayması sonucu dengesini kaybederek düştü.

Yaklaşık 3 metre derinliğindeki inşaat zeminine düşen inşaat işçisinin yardım çığlıklarını duyan çalışma arkadaşları hemen olay yerine koştu. Durumun yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İPLİ DÜZENEK YARDIMIYLA KURTARILDI

Adrese gelen sağlık ekipleri ilk olarak bacağında kırıklar bulunan Musa G.'ye ilk müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri ise yaralı çalışanı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Bacağındaki kırıklar nedeniyle acı içinde kıvranan Musa G.'yi itfaiye eri sakinleştirmeye çalıştı.

Kırık bacağı sabitlenen Musa G. basket sedyeye alındı. İpli düzenek yardımıyla sedyeye bağlanan yaralı inşaat işçisi itfaiye ve sağlık ekipleri bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.