Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Toprak zemin kayınca 3 metreden düştü! İşçinin yardımına ekipler koştu

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir inşaatta kalıp ustası olarak çalışan Musa G., toprak zeminin kayması sonucu 3 metre yükseklikten düştü. Yaralı Musa G.'nin çığlıklarını duyan çalışma arkadaşları yardımına koştu. Yaralı çalışan, bölgeye sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Toprak zemin kayınca 3 metreden düştü! İşçinin yardımına ekipler koştu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.02.2026
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
23.02.2026
saat ikonu 12:14

'nın ilçesinde Göçerler Mahallesi'nde 5379 Sokak üzerinde bulunan bir inşaat alanında üzücü bir olay meydana geldi. İnşaatta kalıp ustası olarak çalışan 57 yaşındaki Musa G., temel seviyesindeki apartman inşaatında çalıştığı sırada ayağının altındaki toprak zeminin kayması sonucu dengesini kaybederek düştü.

Toprak zemin kayınca 3 metreden düştü! İşçinin yardımına ekipler koştu

Yaklaşık 3 metre derinliğindeki inşaat zeminine düşen inşaat işçisinin yardım çığlıklarını duyan çalışma arkadaşları hemen olay yerine koştu. Durumun yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Toprak zemin kayınca 3 metreden düştü! İşçinin yardımına ekipler koştu

İPLİ DÜZENEK YARDIMIYLA KURTARILDI

Adrese gelen sağlık ekipleri ilk olarak bacağında kırıklar bulunan Musa G.'ye ilk müdahalede bulunurken, itfaiye ekipleri ise yaralı çalışanı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Bacağındaki kırıklar nedeniyle acı içinde kıvranan Musa G.'yi itfaiye eri sakinleştirmeye çalıştı.

Toprak zemin kayınca 3 metreden düştü! İşçinin yardımına ekipler koştu

Kırık bacağı sabitlenen Musa G. basket sedyeye alındı. İpli düzenek yardımıyla sedyeye bağlanan yaralı inşaat işçisi itfaiye ve sağlık ekipleri bulunduğu yerden kurtarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsun’da iki adrese operasyon: 230 bin uyuşturucu hap ele geçirildi!
Rusya'da 7. kattan düşen çocuğu bina görevlisi böyle kurtardı
ETİKETLER
#antalya
#yaralanma
#iş kazası
#inşaat kazası
#kepez
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.