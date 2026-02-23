Samsun’da iki adrese operasyon: 230 bin uyuşturucu hap ele geçirildi!

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, Z.S. (1995) ve Ü.S. (1970) isimli şüphelilerin kiraladıkları iki konutta arama yapıldı. Şüphelilerin anne-oğul olduğu belirlendi.

Yapılan aramalarda her iki adreste de uyuşturucu hap ele geçirilirken, toplam miktarın 230.000 adet olduğu tespit edildi. Adreslerden birinin uyuşturucu maddelerin muhafaza edilmesi amacıyla kullanıldığı, diğer adreste ise şüphelilerin birlikte ikamet ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Z.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Ü.S. hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.