Torun dehşetine rekor ceza! 3 kişiyi katletti, 'bir daha olsa yine yaparım' dedi: Mahkeme ceza yağdırdı

Son dönemlerde çocukların işlediği cinayetlerde ciddi anlamda artış gözlenirken, Bursa'nın Orhaneli ilçesinde 11 Ekim 2024 tarihinde 3 kişinin öldürülmesine ilişkin görülen davada emsal bir karara imza atıldı. 2 yıl önce alkol ve uyuşturucu alan 17 yaşındapki M.K. M.K.'nin öz dedesi Mustafa Macar'ın evini bastı. Dede Mustafa Macar ve yatalak eşi Cahide Aydın vahşice öldürülürken, suç ortaklarından 17 yaşındaki U.U. da arkadaşı M.K.'nin av tüfeğinden çıkan fişekle hayatını kaybetti.

"PİŞMAN DEĞİLİM" SÖZLERİ ŞOKE ETTİ

Bursa Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşması, son zamanlarda çocukların işlediği dehşet verici olayın gölgesinde geçti. Mahkeme heyeti, artan "çocuk vahşeti" sarmalını ve suçun işlenişindeki soğukkanlılığı dikkate alarak sanıklara taviz vermedi. Bursa'daki suça sürüklenen çocuk tutuklu M.K.'nin son sözünde sarf ettiği, "Pişman değilim, bir daha olsa yine yaparım" ifadesi, yargılamanın en kan donduran anı olarak kayıtlara geçti.

REKOR CEZA VERİLDİ

Kentin ilk çocuk ağır ceza mahkemesi, ne Bursa'daki sanıklara ne de benzer suç profillerine geçit vermeyeceğini net bir şekilde gösterdi. Hiçbir iyi hal indirimi (TCK 62) uygulanmayan davada: Suça sürüklenen tutuklu çocuk M.K., 3 ayrı cinayet ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından toplamda 63 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cinayetler ve gasp olaylarıyla hiçbir ilgisinin olmadığını savunan diğer tutuklu suça sürüklenen çocuk A.E., son sözünde "Ben böyle biriyle arkadaşlık yaptığım için pişmanım" demesi de yetmedi. A.E. yaşlı çiftin vahşice öldürüldüğü sadece 2 cinayete iştirakten 48 yıl hapis cezası aldı.

TOPLUM VİCDANI BAZ ALINDI

Hukukçular ve toplum bilimciler, Kahramanmaraş'taki okul saldırısı ve Bursa'daki torun dehşeti gibi olayların; kontrolsüz silaha erişim, alkol ve madde kullanımı ve dijital şiddetin bir sonucu olduğunu belirtiyor. Mahkemelerin verdiği bu ağır cezalar, suça sürüklenen çocuklara yönelik yargılamalarda artık "yaş küçük" kriterinin yerini "suçun vahameti ve toplum vicdanı" ilkesinin aldığını gösteriyor.