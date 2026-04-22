Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Sağlık
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

23 Nisan'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı? 23 Nisan’da sağlık kurumları hizmet veriyor mu?

Tüm yurtta coşkuyla kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaştıkça, sağlık kurumlarının çalışma düzeni vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor! 23 Nisan, bu sene perşembe gününe denk geliyor. Resmî tatil sebebiyle birçok kurum ve kuruluşun kapalı olacağı biliniyor. Sağlık hizmeti almak isteyen vatandaşlar arama motorlarına şu soruyu yöneltiyor: 23 Nisan Perşembe günü hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı? Peki 23 Nisan’da sağlık kurumları açık mı? Hastaneler, sağlık ocakları ve eczaneler hizmet vermeye devam edecek mi?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 11:04
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 11:04

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, resmî tatil kapsamında sağlık kurumlarının çalışma durumu vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu yıl perşembe gününe denk gelen 23 Nisan’da okullar ve kamu kurumları kapalı olacak, yurt genelinde kutlamalar coşkuyla gerçekleştirilecek. Ancak sağlık hizmetine ihtiyaç duyanlar için eczanelerin, sağlık ocaklarının açık olup olmadığı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, 23 Nisan’da sağlık kurumları açık mı, kapalı mı?

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili nedeniyle sağlık kurumlarının çalışma durumu hakkında bilgi verilmektedir.
Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve eğitim-araştırma hastanelerinde poliklinik hizmetleri 23 Nisan'da verilmeyecek, sadece acil servisler hizmet verecektir.
Aile Sağlığı Merkezleri (sağlık ocakları) 23 Nisan'da kapalı olacaktır.
Eczaneler 23 Nisan'da kapalı olacak, bu ihtiyacı karşılamak için nöbetçi eczane uygulaması devreye girecektir.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
23 NİSAN’DA HASTANELER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmî tatil kapsamında olması nedeniyle devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve eğitim-araştırma hastanelerinde poliklinik hizmetleri bir günlüğüne ara veriliyor. Bu tarihte doktor muayeneleri ile randevulu işlemler yapılmazken, hastaneler sadece acil servisler aracılığıyla hizmet sunmaya devam ediyor.

23 NİSAN’DA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Aile Sağlığı Merkezleri (sağlık ocakları), resmî tatil nedeniyle 23 Nisan’da hizmet vermeyecek. 24 Nisan’dan itibaren, sağlık ocakları verdiği hizmete kaldığı yerden devam edecek.

23 NİSAN’DA ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan’da eczaneler kapalı olacak; ilaç ihtiyacının karşılanması için nöbetçi eczane uygulaması devrede bulunacak. Vatandaşlar, bulundukları bölgede belirlenen nöbetçi eczaneler aracılığıyla hizmet alabilecek.

23 NİSAN NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İSTANBUL

23 NİSAN NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ ANKARA

23 NİSAN NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ İZMİR

23 NİSAN NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ BURSA

23 NİSAN NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ ANTALYA

23 NİSAN NÖBETÇİ ECZANE LİSTESİ ADANA

ETİKETLER
#Sağlık
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.