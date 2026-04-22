23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, resmî tatil kapsamında sağlık kurumlarının çalışma durumu vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu yıl perşembe gününe denk gelen 23 Nisan’da okullar ve kamu kurumları kapalı olacak, yurt genelinde kutlamalar coşkuyla gerçekleştirilecek. Ancak sağlık hizmetine ihtiyaç duyanlar için eczanelerin, sağlık ocaklarının açık olup olmadığı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, 23 Nisan’da sağlık kurumları açık mı, kapalı mı?

HABERİN ÖZETİ 23 Nisan'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı? 23 Nisan’da sağlık kurumları hizmet veriyor mu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatili nedeniyle sağlık kurumlarının çalışma durumu hakkında bilgi verilmektedir. Devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve eğitim-araştırma hastanelerinde poliklinik hizmetleri 23 Nisan'da verilmeyecek, sadece acil servisler hizmet verecektir. Aile Sağlığı Merkezleri (sağlık ocakları) 23 Nisan'da kapalı olacaktır. Eczaneler 23 Nisan'da kapalı olacak, bu ihtiyacı karşılamak için nöbetçi eczane uygulaması devreye girecektir.

23 NİSAN’DA HASTANELER AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmî tatil kapsamında olması nedeniyle devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve eğitim-araştırma hastanelerinde poliklinik hizmetleri bir günlüğüne ara veriliyor. Bu tarihte doktor muayeneleri ile randevulu işlemler yapılmazken, hastaneler sadece acil servisler aracılığıyla hizmet sunmaya devam ediyor.

23 NİSAN’DA SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Aile Sağlığı Merkezleri (sağlık ocakları), resmî tatil nedeniyle 23 Nisan’da hizmet vermeyecek. 24 Nisan’dan itibaren, sağlık ocakları verdiği hizmete kaldığı yerden devam edecek.

23 NİSAN’DA ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan’da eczaneler kapalı olacak; ilaç ihtiyacının karşılanması için nöbetçi eczane uygulaması devrede bulunacak. Vatandaşlar, bulundukları bölgede belirlenen nöbetçi eczaneler aracılığıyla hizmet alabilecek.