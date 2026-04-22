23 Nisan'da hastaneler, sağlık ocakları, eczaneler açık mı? 23 Nisan’da sağlık kurumları hizmet veriyor mu?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, resmî tatil kapsamında sağlık kurumlarının çalışma durumu vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu yıl perşembe gününe denk gelen 23 Nisan’da okullar ve kamu kurumları kapalı olacak, yurt genelinde kutlamalar coşkuyla gerçekleştirilecek. Ancak sağlık hizmetine ihtiyaç duyanlar için eczanelerin, sağlık ocaklarının açık olup olmadığı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, 23 Nisan’da sağlık kurumları açık mı, kapalı mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın resmî tatil kapsamında olması nedeniyle devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve eğitim-araştırma hastanelerinde poliklinik hizmetleri bir günlüğüne ara veriliyor. Bu tarihte doktor muayeneleri ile randevulu işlemler yapılmazken, hastaneler sadece acil servisler aracılığıyla hizmet sunmaya devam ediyor.
Aile Sağlığı Merkezleri (sağlık ocakları), resmî tatil nedeniyle 23 Nisan’da hizmet vermeyecek. 24 Nisan’dan itibaren, sağlık ocakları verdiği hizmete kaldığı yerden devam edecek.
23 Nisan’da eczaneler kapalı olacak; ilaç ihtiyacının karşılanması için nöbetçi eczane uygulaması devrede bulunacak. Vatandaşlar, bulundukları bölgede belirlenen nöbetçi eczaneler aracılığıyla hizmet alabilecek.