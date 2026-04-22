23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, resmî tatil kapsamında eczanelerin çalışma durumu vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu yıl perşembe gününe denk gelen 23 Nisan’da okullar ve kamu kurumları kapalı olacak, yurt genelinde kutlamalar coşkuyla gerçekleştirilecek. Ancak sağlık hizmetine ihtiyaç duyanlar için eczanelerin açık olup olmadığı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, 23 Nisan’da eczaneler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler hizmet verecek mi?

HABERİN ÖZETİ Yarın eczaneler açık mı: 23 Nisan nöbetçi eczane listesi! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda eczanelerin çalışma durumu ve nöbetçi eczaneler hakkında bilgi verilmektedir. 23 Nisan'da eczaneler kapalı olacak, ilaç temini nöbetçi eczaneler aracılığıyla yapılabilecek. Resmi tatillerde yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verir. Alışveriş merkezlerindeki eczaneler de dahil olmak üzere tüm eczaneler, bağlı oldukları bölgedeki çalışma günleri ile açılış ve kapanış saatlerine uymakla yükümlüdür. Kanunlara göre ulusal ve dinî bayramlar ile resmi tatil günleri belirlenmiştir.

23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan’da eczaneler kapalı olacak, gün boyunca ilaç temini ise nöbetçi eczaneler aracılığıyla yapılabilecek. Resmî tatillerde yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verir; alışveriş merkezlerinde bulunanlar da dahil olmak üzere tüm eczaneler, bağlı oldukları bölgedeki çalışma günleri ile açılış ve kapanış saatlerine uymakla yükümlüdür. Birden fazla eczanenin bulunduğu yerlerde, belirlenen saatler dışında ve resmî tatil günlerinde sadece nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi olmayan eczaneler ise bu saatlerde hizmet veremez.

23 NİSAN’DA AÇIK OLAN NÖBETÇİ ECZANELER

RESMİ TATİL GÜNLERİ

Kanunlara göre ulusal ve dinî bayramlar ile resmî tatil günleri şu şekilde belirlenmiştir, aşağıda belirtilen resmî ve dinî bayram günleri ile yılbaşı ve 1 Mayıs, genel tatil kapsamında yer almaktadır.

Resmi bayram günleri

Tarih Bayram Adı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 30 Ağustos Zafer Bayramı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

Dini bayramlar

Bayram Adı Başlangıç Süre Ramazan Bayramı Arefe günü saat 13.00 3,5 gün Kurban Bayramı Arefe günü saat 13.00 4,5 gün Yılbaşı Tatili 1 Ocak 1 gün Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs 1 gün

Ulusal, resmî ve dinî bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü, resmî daire ve kuruluşlar tatil edilir. Bu kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günleri cuma günü akşamı sona erdiğinde, müteakip cumartesi gününün tamamı tatil yapılır. Mahiyetleri itibarıyla sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.