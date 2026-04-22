Yaşam
Avatar
Editor
 | Sude Naz Tekbaş

Yarın eczaneler açık mı: 23 Nisan nöbetçi eczane listesi!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaştıkça tatil soruları vatandaşları meraklandırıyor. Tüm yurda coşku veren 23 Nisan, bu sene perşembe gününe denk geliyor. Resmî tatil sebebiyle birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. Sağlık hizmeti almayı planlayan vatandaşların aklına ise şu soru düştü: 23 Nisan Perşembe günü eczaneler açık mı? Hayati öneme sahip olan eczaneler, millî ve dinî bayramlar boyunca nöbetçi eczane sistemiyle çalışıyor. Peki, 23 Nisan 2026’da eczaneler tatil mi? Yarın eczaneler açık mı? İşte habere dair detaylar…

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 10:20
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 10:20

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, resmî tatil kapsamında eczanelerin çalışma durumu vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu yıl perşembe gününe denk gelen 23 Nisan’da okullar ve kamu kurumları kapalı olacak, yurt genelinde kutlamalar coşkuyla gerçekleştirilecek. Ancak sağlık hizmetine ihtiyaç duyanlar için eczanelerin açık olup olmadığı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, 23 Nisan’da eczaneler açık mı, kapalı mı? Nöbetçi eczaneler hizmet verecek mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda eczanelerin çalışma durumu ve nöbetçi eczaneler hakkında bilgi verilmektedir.
23 Nisan'da eczaneler kapalı olacak, ilaç temini nöbetçi eczaneler aracılığıyla yapılabilecek.
Resmi tatillerde yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verir.
Alışveriş merkezlerindeki eczaneler de dahil olmak üzere tüm eczaneler, bağlı oldukları bölgedeki çalışma günleri ile açılış ve kapanış saatlerine uymakla yükümlüdür.
Kanunlara göre ulusal ve dinî bayramlar ile resmi tatil günleri belirlenmiştir.
23 NİSAN'DA ECZANELER AÇIK MI?

23 Nisan’da eczaneler kapalı olacak, gün boyunca ilaç temini ise nöbetçi eczaneler aracılığıyla yapılabilecek. Resmî tatillerde yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verir; alışveriş merkezlerinde bulunanlar da dahil olmak üzere tüm eczaneler, bağlı oldukları bölgedeki çalışma günleri ile açılış ve kapanış saatlerine uymakla yükümlüdür. Birden fazla eczanenin bulunduğu yerlerde, belirlenen saatler dışında ve resmî tatil günlerinde sadece nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi olmayan eczaneler ise bu saatlerde hizmet veremez.

23 NİSAN’DA AÇIK OLAN NÖBETÇİ ECZANELER

RESMİ TATİL GÜNLERİ

Kanunlara göre ulusal ve dinî bayramlar ile resmî tatil günleri şu şekilde belirlenmiştir, aşağıda belirtilen resmî ve dinî bayram günleri ile yılbaşı ve 1 Mayıs, genel tatil kapsamında yer almaktadır.

Resmi bayram günleri

TarihBayram Adı
23 NisanUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
19 MayısAtatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
30 AğustosZafer Bayramı
29 EkimCumhuriyet Bayramı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

Dini bayramlar

Bayram AdıBaşlangıçSüre
Ramazan BayramıArefe günü saat 13.003,5 gün
Kurban BayramıArefe günü saat 13.004,5 gün
Yılbaşı Tatili1 Ocak1 gün
Emek ve Dayanışma Günü1 Mayıs1 gün

Ulusal, resmî ve dinî bayram günleri ile yılbaşı günü ve 1 Mayıs günü, resmî daire ve kuruluşlar tatil edilir. Bu kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günleri cuma günü akşamı sona erdiğinde, müteakip cumartesi gününün tamamı tatil yapılır. Mahiyetleri itibarıyla sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır.

