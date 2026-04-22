23 Nisan'da kargolar açık mı: Bugün kargo dağıtımı var mı? MNG, Aras, Yurtiçi, PTT kargolar kapalı mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaklaşırken, resmî tatil kapsamında kargo firmalarının çalışma durumu vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu yıl perşembe gününe denk gelen 23 Nisan’da okullar ve kamu kurumları kapalı olacak, yurt genelinde kutlamalar coşkuyla gerçekleştirilecek. Ancak kargo hizmetine ihtiyaç duyanlar için kargo firmalarının açık olup olmadığı sorusu gündemdeki yerini koruyor. Peki, 23 Nisan’da kargo firmaları açık mı, kapalı mı? Kargo firmaları hizmet verecek mi?
Vatandaşların merakla beklediği bu soru henüz yanıt bulmadı. Geçtiğimiz senelerdeki kararları göz önünde bulundurursak; Yurtiçi, DHL, Sürat ve diğer özel kargo firmalarının 23 Nisan Perşembe günü çalışmaya ve dağıtım yapmaya devam etmesi bekleniyor.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında PTT kargo, 23 Nisan 2026 Perşembe kapalı olacak. 24 Nisan'da ise normal mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek.