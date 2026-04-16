Tunceli'de korkunç olay! Kadın cesedi bulundu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Tunceli'de Munzur Çayı'nın Mavi Köprü mevkisinde vatandaşlar, suyun için de bir kadın cesedi gördü. Dehşete düşen vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Dalgıçların çalışmasıyla sudan çıkarılan ceset, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Soruşturma sürüyor...