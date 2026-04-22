Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarından sonra Türkiye'nin okul saldırılarını ve çocuklara kadar inen şiddet kültürünü konuştuğu, bakanlıkların tedbir üstüne tedbir açıkladığı TBMM'de araştırma komisyonu kurulduğu bir ortamda Adana'da meydana gelen olay büyük tepki çekti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Türkiye şiddeti tartışırken Adana'da parkta çocuğa atış talimi yaptırdı Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırıları sonrası TBMM'de araştırma komisyonu kurulduğu bir ortamda, Adana'da bir baba tarafından çocuğuna parkta oyuncak silahla atış pratiği yaptırılması tepki çekti. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından Türkiye'de okul saldırıları ve çocuklara inen şiddet kültürü konuşuluyor. TBMM'de bu konuda araştırma komisyonu kurulmuş durumda. Adana'nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında yaşanan olay tepki çekti. Bir baba, çocuğuna bankların üzerine karton kağıt koyarak oyuncak silah kullanımı ve atış pratiği yaptırdı. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine kullanıcılar olayın çocuklara olumsuz örnek teşkil ettiğini belirtti.

ATIŞ YAPMAYI ÖĞRETTİ

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi’ndeki çocuk parkına yanındaki çocukla gelen kişi, bir süre sonra bankların üstüne karton kağıt koyarak çocuğa oyuncak silah kullanımıyla ilgili talimat verdi ve atış pratiği yaptırdığı görüldü.

TEPKİLER BÜYÜDÜ

Çocukların vakit geçirdiği bir alanda böyle bir durumun yaşanması vatandaşların tepkisine neden oldu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerle ilgili çok sayıda kullanıcı, olayın çocuklara olumsuz örnek teşkil ettiğini belirtti.