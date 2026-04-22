Üsküdar'a bağlı Küçüksu Mahallesi Barbaros Paşa Caddesi üzerinde bulunan Güzel Sefakent Sitesi'nde feci bir olay meydana geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Üsküdar'da tartıştığı anne ve babasını öldürüp canına kıydı Üsküdar'da bir kişi, tartıştığı anne ve babasını silahla vurarak öldürdükten sonra intihar etti. Olay, Küçüksu Mahallesi Barbaros Paşa Caddesi üzerindeki Güzel Sefakent Sitesi'nde meydana geldi. 38 yaşındaki D.I., henüz bilinmeyen bir nedenle anne ve babasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine D.I., annesi B.I. (67) ve babası H.I.'yı (67) silahla ağır yaraladı. Ardından aynı silahla intihar etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, D.I., B.I. ve H.I.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

TARTIŞMA SIRASINDA AİLESİNİ KATLEDİP KENDİNİ VURDU

İddiaya göre, 38 yaşındaki D.I. ile anne ve babası arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle D.I., annesi B.I. (67) ve babası H.I.'yı (67) silahla ağır yaraladıktan sonra aynı silahla kendisini vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan ilk incelemelerde D.I., B.I. ve H.I.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis ekipleri tarafından olaya ilişkin inceleme başlatıldı.