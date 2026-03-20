Tuzla'da çifte kaza: Takla atan otomobile başka bir araç çarptı, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı

Sabah saat 07.50 sularında 34 EHR 458 plakalı otomobil yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Bu sırada aynı istikamette hareket halinde olan 34 SP 1911 plakalı otomobil, takla atarak savrulan araca çarptı.

2'Sİ ÇOCUK 7 KİŞİ YARALANDI

Feci kazada her iki araçta bulunan ve aralarında 2 çocuğun da olduğu toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kaza nedeniyle otoyolda güvenlik önlemi alırken, trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan araçların olay yerinden çekilmesinin ardından trafik normale döndü.