Gece yarısı korkutan kaza: Tır ile yolcu otobüsü çarpıştı, sürücü sıkıştı

Erzurum'da Çat yolu üzerinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Tır ile bir yolcu otobüsü çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine kısa sürede sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, titiz bir çalışma sonucu sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığı anlar, seyir halindeki başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.