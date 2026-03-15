Erzurum'da yola çığ düştü! Son anda faciadan dönüldü

Erzurum’un Karayazı ilçesine bağlı Çatalören Mahallesi güzergâhında çığ düşmesi meydana geldi. Çığın düştüğü sırada yolun büyük ölçüde boş olması nedeniyle herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.



O sırada yoldan geçen bir araç ise son anda kurtularak büyük bir faciadan dönüldü. Çığın düşmesiyle birlikte yol bir süreliğine ulaşıma kapanırken, bölgede araçlar kuyruk oluşturdu.



İhbar üzerine olay yerine gelen Erzurum Karayolları ekipleri, yaptıkları çalışmaların ardından yolu yeniden ulaşıma açtı. Yetkililer, bölgede seyahat eden sürücüleri çığ riski ve olumsuz hava şartları nedeniyle daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.