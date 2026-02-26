Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Taşarası köyü yakınları oldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Uçuruma yuvarlandılar, ölümden kıl payı kurtuldular! Şırnak'ta feci kaza Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyü yakınlarında kaygan yolda kontrolden çıkan bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyü yakınlarında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Cizre ilçesinden Beytüşşebap ilçesine giden yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Araç, Habur Çayı'na uçmaktan son anda kurtuldu.

Feci kazada 2 kişi yaralanırken durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.