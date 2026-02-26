Uçuruma yuvarlandılar, ölümden kıl payı kurtuldular! Şırnak'ta feci kaza

Kategoriler
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Taşarası köyü yakınları oldu.
Edinilen bilgiye göre, Cizre ilçesinden Beytüşşebap ilçesine giden yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Araç, Habur Çayı'na uçmaktan son anda kurtuldu.
Feci kazada 2 kişi yaralanırken durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.