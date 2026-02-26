Menü Kapat
Uçuruma yuvarlandılar, ölümden kıl payı kurtuldular! Şırnak'ta feci kaza

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Otomobilin Habur Çayı'na düşmekten kıl payı kurtulduğu kazada 2 kişi yaralandı.

Uçuruma yuvarlandılar, ölümden kıl payı kurtuldular! Şırnak'ta feci kaza
'ın ilçesinde feci bir meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Taşarası köyü yakınları oldu.

HABERİN ÖZETİ

Uçuruma yuvarlandılar, ölümden kıl payı kurtuldular! Şırnak'ta feci kaza

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyü yakınlarında kaygan yolda kontrolden çıkan bir aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi Taşarası köyü yakınlarında meydana geldi.
Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç uçuruma yuvarlandı.
Kazada 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Uçuruma yuvarlandılar, ölümden kıl payı kurtuldular! Şırnak'ta feci kaza

Edinilen bilgiye göre, Cizre ilçesinden Beytüşşebap ilçesine giden yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Araç, Habur Çayı'na uçmaktan son anda kurtuldu.

Uçuruma yuvarlandılar, ölümden kıl payı kurtuldular! Şırnak'ta feci kaza

Feci kazada 2 kişi yaralanırken durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. , sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

