Erzincan'da HES inşaatında toprak kayması: 1 işçi hayatını kaybetti

Erzincan Kemaliye'ye bağlı Buğdaypınar köyü yakınlarındaki hidroelektrik santral (HES) inşaatı şantiyesinde bugün saat 15.00 sıralarında toprak kayması meydana geldi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu toprak altından yaralı ve bilinci kapalı olarak çıkarılan işçi Orhan Şimşek (55) hastaneye kaldırıldı.

Şimşek, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.