Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi’nde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre ismi henüz öğrenilemeyen bir şahıs, polis ekipleri tarafından ifadesine başvurulacağı bildirilerek polis merkezine davet edildi.

GELEN POLİSLERE BIÇAKLA SALDIRDI

Polis memuruna aracının olmadığını söyleyen şahıs, alınması halinde ancak ifade verebileceğini ifade etti. Şahsı polis merkezine götürmek için adrese gelen polis ekipleri neye uğradığını şaşırdı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs polis ekiplerine bıçakla saldırı girişiminde bulundu.

AYAĞINDAN VURULARAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Polis memurları ise ilk olarak biber gazıyla müdahale ettiği şahsın saldırısının devam etmesi üzerine silahına davrandı. Polis ekipleri ilk olarak havaya açtıkları ateşe rağmen saldırgan davranışlarını sürdüren şahsı ayağından vurarak etkisiz hale getirdi. Ayağından yaralanan şüpheli şahıs ise evine kaçtı.

Bölgeye sevk edilen diğer takviye ekiplerin de desteğiyle evine saklanan şüpheli şahıs etkisiz hale getirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan şüphelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.