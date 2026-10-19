Vefat edenleri anmak için bir araya geldiler, ölümün kıyısından döndüler: Pilav gününde 182 kişi hastanelik oldu

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Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Çitli Mahallesi’nde düzenlenen Pilav Günü etkinliğinde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen bin kişiden yaklaşık 182'si rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Hayatını kaybeden vatandaşları dualarla anmak ve birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla düzenlenen programa mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelerden de çok sayıda kişi katıldı. Etkinlikte misafirlere tavuklu pilav ikram edildi.
Etkinlikten yaklaşık 3 saat sonra bazı vatandaşlarda mide bulantısı ve kusma şikâyetleri görülmeye başladı. Rahatsızlanan vatandaşlar, tedavi için İnegöl Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastaneye başvuranların sayısının yaklaşık 182'ye ulaştığı öğrenilirken, yeni şikâyetlerin ortaya çıkmasıyla bu sayının daha da artabileceği tahmin ediliyor.
Yaşanan olayın ardından Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Tavuklu pilav ve tarihi geçmiş ayrandan kaynaklı gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulurken, olayın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından belirlenmesi bekleniyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.