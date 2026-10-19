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3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 11:59

Vefat edenleri anmak için bir araya geldiler, ölümün kıyısından döndüler: Pilav gününde 182 kişi hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde vefat edenleri anmak ve birlik-beraberliği artırmak amacıyla düzenlenen geleneksel pilav günü misafirlere zehir oldu. İkram edilen tavuklu pilavı yiyen yaklaşık 182 kişi mide bulantısı ve kusma şikâyetleriyle hastanelik olurken, sayının daha da artabileceği tahmin ediliyor.

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Editor
 Şenay Yurtalan
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Vefat edenleri anmak için bir araya geldiler, ölümün kıyısından döndüler: Pilav gününde 182 kişi hastanelik oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 11:49
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 11:59

’nın ilçesine bağlı kırsal Çitli Mahallesi’nde düzenlenen Pilav Günü etkinliğinde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen bin kişiden yaklaşık 182'si rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Hayatını kaybeden vatandaşları dualarla anmak ve birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla düzenlenen programa mahalle sakinlerinin yanı sıra çevre mahallelerden de çok sayıda kişi katıldı. Etkinlikte misafirlere tavuklu pilav ikram edildi.

HABERİN ÖZETİ

Vefat edenleri anmak için bir araya geldiler, ölümün kıyısından döndüler: Pilav gününde 182 kişi hastanelik oldu

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen Pilav Günü etkinliğinde ikram edilen tavuklu pilavı yiyen yaklaşık 182 kişi rahatsızlanarak hastaneye başvurdu.
Kırsal Çitli Mahallesi'ndeki etkinliğe katılan bin kişiye tavuklu pilav ikram edildi.
Etkinlikten yaklaşık 3 saat sonra bazı vatandaşlarda mide bulantısı ve kusma şikâyetleri görülmeye başladı.
Rahatsızlanan yaklaşık 182 kişi İnegöl Devlet Hastanesi'ne başvururken, sayının daha da artabileceği tahmin ediliyor.
Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Gıda zehirlenmesi şüphesinde tavuklu pilav ve tarihi geçmiş ayran üzerinde duruluyor.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Vefat edenleri anmak için bir araya geldiler, ölümün kıyısından döndüler: Pilav gününde 182 kişi hastanelik oldu

SAYI DAHA DA ARTABİLİR

Etkinlikten yaklaşık 3 saat sonra bazı vatandaşlarda mide bulantısı ve kusma şikâyetleri görülmeye başladı. Rahatsızlanan vatandaşlar, tedavi için İnegöl Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastaneye başvuranların sayısının yaklaşık 182'ye ulaştığı öğrenilirken, yeni şikâyetlerin ortaya çıkmasıyla bu sayının daha da artabileceği tahmin ediliyor.

Vefat edenleri anmak için bir araya geldiler, ölümün kıyısından döndüler: Pilav gününde 182 kişi hastanelik oldu

TAVUKLU PİLAV VE TARİHİ GEÇMİŞ AYRAN ŞÜPHESİ

Yaşanan olayın ardından Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Tavuklu pilav ve tarihi geçmiş ayrandan kaynaklı gıda zehirlenmesi şüphesi üzerinde durulurken, olayın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından belirlenmesi bekleniyor. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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ETİKETLER
#bursa
#inegöl
#İnegöl Devlet Hastanesi
#Çitli Mahallesi
#Pilav Günü
#3. Sayfa
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